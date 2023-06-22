Житель Миасса забил кувалдой брата и сбросил труп в колодец

23 июня 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Суд приговорил мужчину к восьми годам строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Миасса Челябинской области осужден за убийство брата и попытку спрятать тело в колодце. Об этом URA.RU сообщили 23 июня в пресс-службе прокуратуры области. «Миасский горсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие установило, что братья распивали алкоголь, когда подсудимый нанес жертве около трех смертельных ударов кувалдой. После чего мужчина попытался сокрыть следы преступления, сбросив тело в колодец, и сообщил о пропаже брата», — сообщили в пресс-службе. Подсудимый признал вину частично. В суде он указал на то, что это была самооборона и ранее брат уже отбывал наказание за причинение ему вреда здоровья. Суд отверг эти показания, но учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступления. Мужчина приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Житель Миасса Челябинской области осужден за убийство брата и попытку спрятать тело в колодце. Об этом URA.RU сообщили 23 июня в пресс-службе прокуратуры области. «Миасский горсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие установило, что братья распивали алкоголь, когда подсудимый нанес жертве около трех смертельных ударов кувалдой. После чего мужчина попытался сокрыть следы преступления, сбросив тело в колодец, и сообщил о пропаже брата», — сообщили в пресс-службе. Подсудимый признал вину частично. В суде он указал на то, что это была самооборона и ранее брат уже отбывал наказание за причинение ему вреда здоровья. Суд отверг эти показания, но учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступления. Мужчина приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.