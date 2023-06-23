В Тюменской области силовикам запретили выезжать за пределы региона

Сотрудникам УМВД по Тюменской области запретили выезжать за пределы региона на фоне мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Тюменских силовиков привели в состояние повышенной готовности: они должны вернуться к работе по первому требованию начальства, даже если находятся в отпуске. Меры связаны с обстановкой на юге страны», — сообщает источник агентства.
Ранее, 23 июня бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции своих бойцов. Минобороны опровергло это заявление. Позднее, президент РФ Владимир Путин 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава Тюменской области Александр Моор выразил поддержку позиции главнокомандующего, а мэры Тюмени и Тобольска, доложили о стабильной ситуации в муниципалитетах.
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