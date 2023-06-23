В Челябинской области в Еткульском районе произошло смертельное ДТП. В аварии погиб пассажир машины, водитель которой, по предварительным данным, нарушил правила дорожного движения (ПДД), сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«Авария произошла 24 июня в 19.10 на 3 км дороги Еткуль — Селезян — Шатрово — Луговой. По предварительным данным, 21-летняя девушка, управляя автомобилем „Пежо 307“, при выезде с второстепенной трассы не уступила дорогу автомобилю „Порш Панамера“, который ехал по главной дороге», — уточнили в ГИБДД.
В результате столкновения двух машин, 20-30-летний пассажир «Пежо 307» от полученных травм скончался на месте. Сама водитель и еще один пассажир, а также водитель и пассажир второй машины получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Ранее в Челябинской области на трассе Озерск-Кыштым произошло смертельное ДТП. 33-летний водитель ВАЗ-2112 при неустановленных обстоятельствах выехал с дороги, врезался в дерево и погиб.
Авария произошла 24 июня вечером
Фото предоставлено Управлением Госавтоинспекции по Челябинской области
Пассажир автомобиля «Пежо 307» погиб на месте
Фото предоставлено Управлением Госавтоинспекции по Челябинской области
Водитель и пассажир автомобиля «Порш Панамера» получили серьезные травмы
Фото предоставлено Управлением Госавтоинспекции по Челябинской области
В Челябинской области в Еткульском районе произошло смертельное ДТП. В аварии погиб пассажир машины, водитель которой, по предварительным данным, нарушил правила дорожного движения (ПДД), сообщили в региональной Госавтоинспекции. «Авария произошла 24 июня в 19.10 на 3 км дороги Еткуль — Селезян — Шатрово — Луговой. По предварительным данным, 21-летняя девушка, управляя автомобилем „Пежо 307“, при выезде с второстепенной трассы не уступила дорогу автомобилю „Порш Панамера“, который ехал по главной дороге», — уточнили в ГИБДД. В результате столкновения двух машин, 20-30-летний пассажир «Пежо 307» от полученных травм скончался на месте. Сама водитель и еще один пассажир, а также водитель и пассажир второй машины получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Ранее в Челябинской области на трассе Озерск-Кыштым произошло смертельное ДТП. 33-летний водитель ВАЗ-2112 при неустановленных обстоятельствах выехал с дороги, врезался в дерево и погиб.