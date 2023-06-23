В Челябинской области в ДТП погиб мужчина

Авария произошла на трассе в Еткульском районе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинской области в Еткульском районе произошло смертельное ДТП. В аварии погиб пассажир машины, водитель которой, по предварительным данным, нарушил правила дорожного движения (ПДД), сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Авария произошла 24 июня в 19.10 на 3 км дороги Еткуль — Селезян — Шатрово — Луговой. По предварительным данным, 21-летняя девушка, управляя автомобилем „Пежо 307“, при выезде с второстепенной трассы не уступила дорогу автомобилю „Порш Панамера“, который ехал по главной дороге», — уточнили в ГИБДД.

В результате столкновения двух машин, 20-30-летний пассажир «Пежо 307» от полученных травм скончался на месте. Сама водитель и еще один пассажир, а также водитель и пассажир второй машины получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Ранее в Челябинской области на трассе Озерск-Кыштым произошло смертельное ДТП. 33-летний водитель ВАЗ-2112 при неустановленных обстоятельствах выехал с дороги, врезался в дерево и погиб.

Авария произошла 24 июня вечером Фото предоставлено Управлением Госавтоинспекции по Челябинской области

Пассажир автомобиля «Пежо 307» погиб на месте Фото предоставлено Управлением Госавтоинспекции по Челябинской области