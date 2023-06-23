23 июня 2023

В Челябинской области в ДТП погиб молодой мужчина. Фото

В Челябинской области в ДТП погиб мужчина
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
Авария произошла на трассе в Еткульском районе Фото:

В Челябинской области в Еткульском районе произошло смертельное ДТП. В аварии погиб пассажир машины, водитель которой, по предварительным данным, нарушил правила дорожного движения (ПДД), сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«Авария произошла 24 июня в 19.10 на 3 км дороги Еткуль — Селезян — Шатрово — Луговой. По предварительным данным, 21-летняя девушка, управляя автомобилем „Пежо 307“, при выезде с второстепенной трассы не уступила дорогу автомобилю „Порш Панамера“, который ехал по главной дороге», — уточнили в ГИБДД.

В результате столкновения двух машин, 20-30-летний пассажир «Пежо 307» от полученных травм скончался на месте. Сама водитель и еще один пассажир, а также водитель и пассажир второй машины получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Ранее в Челябинской области на трассе Озерск-Кыштым произошло смертельное ДТП. 33-летний водитель ВАЗ-2112 при неустановленных обстоятельствах выехал с дороги, врезался в дерево и погиб.

Авария произошла 24 июня вечером
Авария произошла 24 июня вечером

Пассажир автомобиля «Пежо 307» погиб на месте
Пассажир автомобиля «Пежо 307» погиб на месте

Водитель и пассажир автомобиля «Порш Панамера» получили серьезные травмы
Водитель и пассажир автомобиля «Порш Панамера» получили серьезные травмы

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В Челябинской области в Еткульском районе произошло смертельное ДТП. В аварии погиб пассажир машины, водитель которой, по предварительным данным, нарушил правила дорожного движения (ПДД), сообщили в региональной Госавтоинспекции. «Авария произошла 24 июня в 19.10 на 3 км дороги Еткуль — Селезян — Шатрово — Луговой. По предварительным данным, 21-летняя девушка, управляя автомобилем „Пежо 307“, при выезде с второстепенной трассы не уступила дорогу автомобилю „Порш Панамера“, который ехал по главной дороге», — уточнили в ГИБДД. В результате столкновения двух машин, 20-30-летний пассажир «Пежо 307» от полученных травм скончался на месте. Сама водитель и еще один пассажир, а также водитель и пассажир второй машины получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Ранее в Челябинской области на трассе Озерск-Кыштым произошло смертельное ДТП. 33-летний водитель ВАЗ-2112 при неустановленных обстоятельствах выехал с дороги, врезался в дерево и погиб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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