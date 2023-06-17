17 июня 2023
16 июня 2023

В Челябинской области водитель «двенадцатой» врезался в дерево и погиб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии Фото:

В Челябинской области на трассе Озерск-Кыштым произошло смертельное ДТП. 33-летний водитель «двенадцатой» при неустановленных обстоятельствах выехал с дороги, врезался в дерево и погиб, сообщили в ГИБДД.

«Мужчина за рулем „двенадцатой“ при неустановленных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части вправо и влетел в дерево. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм на месте происшествия», — уточнили в ГИБДД.

Авария произошла на трассе Озерск-Кыштым 18 июня. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии и ее причины.

Ранее в Челябинской области на 51 км автодороги «Челябинск-Новосибирск» фура улетела в кювет и перевернулась из-за столкновения с иномаркой. Водитель автомобиля Mazda выехал на встречку (обгон разрешен), где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. В результате фура вылетела с дороги и перевернулась.

Мужчина за рулем «двенадцатой» при неустановленных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части
Мужчина за рулем «двенадцатой» при неустановленных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части

Авария произошла на трассе Озерск-Кыштым
Авария произошла на трассе Озерск-Кыштым

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В Челябинской области на трассе Озерск-Кыштым произошло смертельное ДТП. 33-летний водитель «двенадцатой» при неустановленных обстоятельствах выехал с дороги, врезался в дерево и погиб, сообщили в ГИБДД. «Мужчина за рулем „двенадцатой“ при неустановленных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части вправо и влетел в дерево. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм на месте происшествия», — уточнили в ГИБДД. Авария произошла на трассе Озерск-Кыштым 18 июня. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии и ее причины. Ранее в Челябинской области на 51 км автодороги «Челябинск-Новосибирск» фура улетела в кювет и перевернулась из-за столкновения с иномаркой. Водитель автомобиля Mazda выехал на встречку (обгон разрешен), где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. В результате фура вылетела с дороги и перевернулась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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