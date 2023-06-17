В Челябинской области на трассе Озерск-Кыштым произошло смертельное ДТП. 33-летний водитель «двенадцатой» при неустановленных обстоятельствах выехал с дороги, врезался в дерево и погиб, сообщили в ГИБДД.
«Мужчина за рулем „двенадцатой“ при неустановленных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части вправо и влетел в дерево. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм на месте происшествия», — уточнили в ГИБДД.
Авария произошла на трассе Озерск-Кыштым 18 июня. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии и ее причины.
Ранее в Челябинской области на 51 км автодороги «Челябинск-Новосибирск» фура улетела в кювет и перевернулась из-за столкновения с иномаркой. Водитель автомобиля Mazda выехал на встречку (обгон разрешен), где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. В результате фура вылетела с дороги и перевернулась.
Мужчина за рулем «двенадцатой» при неустановленных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части
Фото с группы «ЧП|ДТП Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте»
Авария произошла на трассе Озерск-Кыштым
Фото с группы «ЧП|ДТП Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте»
В Челябинской области на трассе Озерск-Кыштым произошло смертельное ДТП. 33-летний водитель «двенадцатой» при неустановленных обстоятельствах выехал с дороги, врезался в дерево и погиб, сообщили в ГИБДД. «Мужчина за рулем „двенадцатой“ при неустановленных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части вправо и влетел в дерево. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм на месте происшествия», — уточнили в ГИБДД. Авария произошла на трассе Озерск-Кыштым 18 июня. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии и ее причины. Ранее в Челябинской области на 51 км автодороги «Челябинск-Новосибирск» фура улетела в кювет и перевернулась из-за столкновения с иномаркой. Водитель автомобиля Mazda выехал на встречку (обгон разрешен), где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. В результате фура вылетела с дороги и перевернулась.