Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на трассе Озерск-Кыштым произошло смертельное ДТП. 33-летний водитель «двенадцатой» при неустановленных обстоятельствах выехал с дороги, врезался в дерево и погиб, сообщили в ГИБДД.

«Мужчина за рулем „двенадцатой“ при неустановленных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части вправо и влетел в дерево. В результате ДТП водитель скончался от полученных травм на месте происшествия», — уточнили в ГИБДД.

Авария произошла на трассе Озерск-Кыштым 18 июня. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии и ее причины.

Ранее в Челябинской области на 51 км автодороги «Челябинск-Новосибирск» фура улетела в кювет и перевернулась из-за столкновения с иномаркой. Водитель автомобиля Mazda выехал на встречку (обгон разрешен), где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. В результате фура вылетела с дороги и перевернулась.

Мужчина за рулем «двенадцатой» при неустановленных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части Фото с группы «ЧП|ДТП Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте»