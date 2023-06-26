В Челябинске определили дату публичных слушаний об отмене реформы МСУ

27 июня 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Челябинцы обсудят новый порядок выборов в гордуму 12 июля (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Как жить после реформы местного самоуправления Публичные слушания об изменении устава Челябинска, подразумевающем ликвидацию семи районных советов и возврат к прямым выборам гордумы, пройдут 12 июля. Дату утвердили 27 июня городские депутаты, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Проведение публичных слушаний по вопросу преобразования Челябинска в связи с лишением его статуса городского округа с внутригородским делением и наделением статусом городского округа назначено на 12 июля 2023 года. Они пройдут с 14:00 в администрации Центрального района», — говорится в принятом документе. Поводом стала предложение группы депутатов всех фракций, которые предложили отменить введенную в 2014 году в рамках экспериментальной реформы местного самоуправления двухуровневую систему власти. В результате семь районных советов перестанут существовать. Вместо 170 районных депутатов, направляющих своих представителей в гордуму, с 2024 года вновь станут выбирать напрямую горожане. После слушаний законопроект об изменениях политической модели в Челябинске внесут в заксобрание области.

Публичные слушания об изменении устава Челябинска, подразумевающем ликвидацию семи районных советов и возврат к прямым выборам гордумы, пройдут 12 июля. Дату утвердили 27 июня городские депутаты, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Проведение публичных слушаний по вопросу преобразования Челябинска в связи с лишением его статуса городского округа с внутригородским делением и наделением статусом городского округа назначено на 12 июля 2023 года. Они пройдут с 14:00 в администрации Центрального района», — говорится в принятом документе. Поводом стала предложение группы депутатов всех фракций, которые предложили отменить введенную в 2014 году в рамках экспериментальной реформы местного самоуправления двухуровневую систему власти. В результате семь районных советов перестанут существовать. Вместо 170 районных депутатов, направляющих своих представителей в гордуму, с 2024 года вновь станут выбирать напрямую горожане. После слушаний законопроект об изменениях политической модели в Челябинске внесут в заксобрание области.