В Челябинске определили дату публичных слушаний об отмене реформы МСУ

Публичные слушания об изменении устава Челябинска, подразумевающем ликвидацию семи районных советов и возврат к прямым выборам гордумы, пройдут 12 июля. Дату утвердили 27 июня городские депутаты, передает с места событий корреспондент URA.RU.
«Проведение публичных слушаний по вопросу преобразования Челябинска в связи с лишением его статуса городского округа с внутригородским делением и наделением статусом городского округа назначено на 12 июля 2023 года. Они пройдут с 14:00 в администрации Центрального района», — говорится в принятом документе.
Поводом стала предложение группы депутатов всех фракций, которые предложили отменить введенную в 2014 году в рамках экспериментальной реформы местного самоуправления двухуровневую систему власти. В результате семь районных советов перестанут существовать. Вместо 170 районных депутатов, направляющих своих представителей в гордуму, с 2024 года вновь станут выбирать напрямую горожане. После слушаний законопроект об изменениях политической модели в Челябинске внесут в заксобрание области.
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