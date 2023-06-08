В Челябинске запустили отмену реформы МСУ

Городская дума рассмотрит инициативу об изменении статуса Челябинска
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Гордума. Челябинск., гордума челябинска
Предложения об «откате» реформы МСУ рассмотрит гордума Челябинска Фото:
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Как жить после реформы местного самоуправления

Гордума рассмотрит инициативу о фактической отмене реформы местного самоуправления 2014 года, превратившей Челябинск в округ с внутригородским делением. Эту информацию подтвердили URA.RU 8 июня в пресс-службе думы.

«Инициатива от группы депутатов о преобразовании Челябинска путем изменения его статуса городского округа с внутригородским делением поступила сегодня. В группу входят представители всех политических партий, представленных в городской думе. Инициатива будет рассмотрена в соответствии с регламентом, а также на заседаниях партийных фракций», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

С 2014 года, согласно региональному закону, Челябинск включает в себя внутригородские районы: Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический, Советский, Тракторозаводский, Центральный. Формально они являются самостоятельными муниципальными образованиями, на практике же их самостоятельность практически во всех вопросах сомнительна.

«Основной целью реформы должно было стать четкое разграничение полномочий и их финансовое обеспечение. Но, по мнению инициативной группы, главная цель двухуровневой организации местного самоуправления не была достигнута, и сложившаяся система не отвечает современным условиям», — пояснили суть предложений депутатов в пресс-службе гордумы.

Реформу МСУ в качестве эксперимента провели в Челябинске в 2014 году при экс-губернаторе Борисе Дубровском. Итогом стала двухуровневая система, когда каждый район является отдельным муниципалитетом, со своим бюджетом, а глав определяют депутаты. Соответственно, 170 депутатов семи районных советов делегируют 49 своих представителей в гордуму. От этой модели формирования думы также планируют отказаться.

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Гордума рассмотрит инициативу о фактической отмене реформы местного самоуправления 2014 года, превратившей Челябинск в округ с внутригородским делением. Эту информацию подтвердили URA.RU 8 июня в пресс-службе думы. «Инициатива от группы депутатов о преобразовании Челябинска путем изменения его статуса городского округа с внутригородским делением поступила сегодня. В группу входят представители всех политических партий, представленных в городской думе. Инициатива будет рассмотрена в соответствии с регламентом, а также на заседаниях партийных фракций», — сообщили URA.RU в пресс-службе. С 2014 года, согласно региональному закону, Челябинск включает в себя внутригородские районы: Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический, Советский, Тракторозаводский, Центральный. Формально они являются самостоятельными муниципальными образованиями, на практике же их самостоятельность практически во всех вопросах сомнительна. «Основной целью реформы должно было стать четкое разграничение полномочий и их финансовое обеспечение. Но, по мнению инициативной группы, главная цель двухуровневой организации местного самоуправления не была достигнута, и сложившаяся система не отвечает современным условиям», — пояснили суть предложений депутатов в пресс-службе гордумы. Реформу МСУ в качестве эксперимента провели в Челябинске в 2014 году при экс-губернаторе Борисе Дубровском. Итогом стала двухуровневая система, когда каждый район является отдельным муниципалитетом, со своим бюджетом, а глав определяют депутаты. Соответственно, 170 депутатов семи районных советов делегируют 49 своих представителей в гордуму. От этой модели формирования думы также планируют отказаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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