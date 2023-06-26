Миллиардер из Екатеринбурга купил билеты за 12 млн рублей и застрял на Сейшелах

27 июня 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Отпуск на Сейшелах испортила приостановки авиасообщения Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU Екатеринбургский совладелец общества «Малышева-73», участник свердловского «клуба олигархов» Игорь Заводовский не смог отсудить убытки, понесенные им во время отпуска на Сейшелах. В феврале прошлого года бизнесмен купил 60 билетов на самолет на сумму около 12 млн рублей, но полет сорвали «непредвиденные обстоятельства», говорится в пресс-релизе Свердловского областного суда. Бизнесмен понес убытки и попросил авиакомпанию «Аэрофлот» вернуть деньги за испорченный отпуск, однако суд проиграл. «Бизнесмен из Екатеринбурга Игорь З. в феврале прошлого года приобрел 60 билетов авиакомпании „Аэрофлот“ по маршруту Москва — Республика Сейшельские острова — Москва и два билета Сейшелы — Москва — Сейшелы. За перелет он заплатил 12 775 840 рублей. Двое пассажиров добровольно отказались от перелета, а 58 человек, включая родственников и знакомых Игоря З., вылетели из Москвы на Сейшельские Острова. Однако отпуск омрачили непредвиденные обстоятельства», — говорится в сообщении облсуда. С 6 марта 2022 года российские авиакомпании приостановили перевозку пассажиров из России за рубеж, а с 8 марта — перевозку с территории иностранных государств в Россию. Все знакомые бизнесмена застряли на курорте. Несмотря на это, авиакомпания вернула стоимость авиабилетов в размере 6 842 353 рублей. Чтобы выбраться с курорта, екатеринбуржцу пришлось купить билеты на другие рейсы, из-за чего он понес убытки. «Тогда Игорь З. обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга с иском к ПАО „Аэрофлот“ о взыскании убытков и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Суд удовлетворил иск частично, взыскав с ответчика убытки — 5 012 237 рублей и расходы по оплате госпошлины», — пояснили в пресс-службе. Позже истец и ответчик подали апелляцию, но решение было отменено в части отказа истцу во взыскании штрафа. С «Аэрофлот» взыскал штраф в размере полумиллиона рублей, однако и это решение было обжаловано. «В июне этого года Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что отмена авиарейса произошла не по вине перевозчика, а в силу обстоятельств, не зависящих от него. Заказчику в короткий срок был произведен возврат уплаченных за авиаперевозку денежных сумм. Следовательно, оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании убытков не имелось», — уточнили в областном суде. Как следует из апелляционного определения на сайте Свердловского областного суда, речь идет об Игоре Заводовском. Он является совладельцем общества «Малышева-73» и участником свердловского «клуба олигархов» (областного союза промышленников и предпринимателей). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский совладелец общества «Малышева-73», участник свердловского «клуба олигархов» Игорь Заводовский не смог отсудить убытки, понесенные им во время отпуска на Сейшелах. В феврале прошлого года бизнесмен купил 60 билетов на самолет на сумму около 12 млн рублей, но полет сорвали «непредвиденные обстоятельства», говорится в пресс-релизе Свердловского областного суда. Бизнесмен понес убытки и попросил авиакомпанию «Аэрофлот» вернуть деньги за испорченный отпуск, однако суд проиграл. «Бизнесмен из Екатеринбурга Игорь З. в феврале прошлого года приобрел 60 билетов авиакомпании „Аэрофлот“ по маршруту Москва — Республика Сейшельские острова — Москва и два билета Сейшелы — Москва — Сейшелы. За перелет он заплатил 12 775 840 рублей. Двое пассажиров добровольно отказались от перелета, а 58 человек, включая родственников и знакомых Игоря З., вылетели из Москвы на Сейшельские Острова. Однако отпуск омрачили непредвиденные обстоятельства», — говорится в сообщении облсуда. С 6 марта 2022 года российские авиакомпании приостановили перевозку пассажиров из России за рубеж, а с 8 марта — перевозку с территории иностранных государств в Россию. Все знакомые бизнесмена застряли на курорте. Несмотря на это, авиакомпания вернула стоимость авиабилетов в размере 6 842 353 рублей. Чтобы выбраться с курорта, екатеринбуржцу пришлось купить билеты на другие рейсы, из-за чего он понес убытки. «Тогда Игорь З. обратился в Кировский районный суд Екатеринбурга с иском к ПАО „Аэрофлот“ о взыскании убытков и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Суд удовлетворил иск частично, взыскав с ответчика убытки — 5 012 237 рублей и расходы по оплате госпошлины», — пояснили в пресс-службе. Позже истец и ответчик подали апелляцию, но решение было отменено в части отказа истцу во взыскании штрафа. С «Аэрофлот» взыскал штраф в размере полумиллиона рублей, однако и это решение было обжаловано. «В июне этого года Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что отмена авиарейса произошла не по вине перевозчика, а в силу обстоятельств, не зависящих от него. Заказчику в короткий срок был произведен возврат уплаченных за авиаперевозку денежных сумм. Следовательно, оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании убытков не имелось», — уточнили в областном суде. Как следует из апелляционного определения на сайте Свердловского областного суда, речь идет об Игоре Заводовском. Он является совладельцем общества «Малышева-73» и участником свердловского «клуба олигархов» (областного союза промышленников и предпринимателей).