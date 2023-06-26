В тюменских магазинах электроники резко подешевели смартфоны 27 июня 2023 в 16:34 Размер текста - 17 + В среднем цена в тюменских магазинах снизилась на 10 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В тюменских магазинах электроники и техники распродают смартфоны Apple. Цены на телефоны упали в среднем на 10 тысяч рублей. Такие данные предоставили сотрудники магазинов сети «М.Видео — Эльдорадо». «Сейчас смартфоны Apple продаются со скидкой. Стоимость снизилась на последние модели 14 и 14 Pro, так и на предыдущие», — рассказала сотрудница магазина «Эльдорадо». На сайте «Эльдорадо» указано, что последняя модель Apple iPhone 14 Pro сейчас продается со скидкой более десяти тысяч рублей. Смартфон 11 поколения уменьшился в цене на 11 тысяч. Резкое снижение стоимости на смартфоны Apple специалисты в сфере электроники связывают со стартом продаж iPhone нового поколения. Презентация 15 модели телефона традиционно состоится в сентябре. Ранее агентство сообщало о том, что из-за дефицита новых моделей смартфонов в Тюмени появится предварительная запись на покупку iPhone. Причины — запрет Казахстана на параллельный импорт в Россию. В тюменских магазинах электроники и техники распродают смартфоны Apple. Цены на телефоны упали в среднем на 10 тысяч рублей. Такие данные предоставили сотрудники магазинов сети «М.Видео — Эльдорадо». «Сейчас смартфоны Apple продаются со скидкой. Стоимость снизилась на последние модели 14 и 14 Pro, так и на предыдущие», — рассказала сотрудница магазина «Эльдорадо». На сайте «Эльдорадо» указано, что последняя модель Apple iPhone 14 Pro сейчас продается со скидкой более десяти тысяч рублей. Смартфон 11 поколения уменьшился в цене на 11 тысяч. Резкое снижение стоимости на смартфоны Apple специалисты в сфере электроники связывают со стартом продаж iPhone нового поколения. Презентация 15 модели телефона традиционно состоится в сентябре. Ранее агентство сообщало о том, что из-за дефицита новых моделей смартфонов в Тюмени появится предварительная запись на покупку iPhone. Причины — запрет Казахстана на параллельный импорт в Россию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям