27 июня 2023

Пожилой водитель сбил свердловчанку и придавил ее к стене торгового дома. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Достопримечательности и повседневная жизнь. Армения, волга газ21, газ 2124
У «Волги», как предполагают очевидцы, отказали тормоза (архивное фото) Фото:

В Лесном (Свердловская область) вечером 27 июня 72-летний водитель «Волги» сбил девушку, которая проходила мимо торгового дома «911» и придавил ее к зданию. От удара девушка упала на землю, ей на помощь бросились прохожие, сообщили в соцсетях.

«В шесть вечера у торгового дома „911“ водитель „Волги“, которому 72 года, сбил девушку и придавил ее к стене здания. Она получила травмы», — пишет telegram-канал «В Лесном». Пока нет официального подтверждения, что водителю именно 72 года.

По предварительным данным, у «Волги» могли отказать тормоза. Вероятно, водитель хотел припарковаться у торгового дома, но из-за отказавших тормозов он выехал на тротуар, где мог сбить нескольких людей, но они отскочили. Девушку же придавило к окну, которое после этого разбилось. Она изрезала ноги.

Прохожие вызвали скорую помощь. На месте происшествие также были сотрудники Госавтоинспекции. Журналист URA.RU отправил запрос в УГИБДД по Свердловской области, ответ на момент публикации новости не поступил. Также корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу торгового дома «911», ответ ожидается.

У «911» после аварии собралось много людей
У «911» после аварии собралось много людей
Фото:
Девушке оказывали помощь врачи и прохожие
Девушке оказывали помощь врачи и прохожие
Фото:

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В Лесном (Свердловская область) вечером 27 июня 72-летний водитель «Волги» сбил девушку, которая проходила мимо торгового дома «911» и придавил ее к зданию. От удара девушка упала на землю, ей на помощь бросились прохожие, сообщили в соцсетях. «В шесть вечера у торгового дома „911“ водитель „Волги“, которому 72 года, сбил девушку и придавил ее к стене здания. Она получила травмы», — пишет telegram-канал «В Лесном». Пока нет официального подтверждения, что водителю именно 72 года. По предварительным данным, у «Волги» могли отказать тормоза. Вероятно, водитель хотел припарковаться у торгового дома, но из-за отказавших тормозов он выехал на тротуар, где мог сбить нескольких людей, но они отскочили. Девушку же придавило к окну, которое после этого разбилось. Она изрезала ноги. Прохожие вызвали скорую помощь. На месте происшествие также были сотрудники Госавтоинспекции. Журналист URA.RU отправил запрос в УГИБДД по Свердловской области, ответ на момент публикации новости не поступил. Также корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу торгового дома «911», ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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