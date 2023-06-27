Пожилой водитель сбил свердловчанку и придавил ее к стене торгового дома. Фото, видео

28 июня 2023 в 02:50 Размер текста - 17 +

У «Волги», как предполагают очевидцы, отказали тормоза (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Лесном (Свердловская область) вечером 27 июня 72-летний водитель «Волги» сбил девушку, которая проходила мимо торгового дома «911» и придавил ее к зданию. От удара девушка упала на землю, ей на помощь бросились прохожие, сообщили в соцсетях. «В шесть вечера у торгового дома „911“ водитель „Волги“, которому 72 года, сбил девушку и придавил ее к стене здания. Она получила травмы», — пишет telegram-канал «В Лесном». Пока нет официального подтверждения, что водителю именно 72 года. По предварительным данным, у «Волги» могли отказать тормоза. Вероятно, водитель хотел припарковаться у торгового дома, но из-за отказавших тормозов он выехал на тротуар, где мог сбить нескольких людей, но они отскочили. Девушку же придавило к окну, которое после этого разбилось. Она изрезала ноги. Прохожие вызвали скорую помощь. На месте происшествие также были сотрудники Госавтоинспекции. Журналист URA.RU отправил запрос в УГИБДД по Свердловской области, ответ на момент публикации новости не поступил. Также корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу торгового дома «911», ответ ожидается. У «911» после аварии собралось много людей Фото: telegram-канал «В Лесном» Девушке оказывали помощь врачи и прохожие Фото: telegram-канал «В Лесном»

В Лесном (Свердловская область) вечером 27 июня 72-летний водитель «Волги» сбил девушку, которая проходила мимо торгового дома «911» и придавил ее к зданию. От удара девушка упала на землю, ей на помощь бросились прохожие, сообщили в соцсетях. «В шесть вечера у торгового дома „911“ водитель „Волги“, которому 72 года, сбил девушку и придавил ее к стене здания. Она получила травмы», — пишет telegram-канал «В Лесном». Пока нет официального подтверждения, что водителю именно 72 года. По предварительным данным, у «Волги» могли отказать тормоза. Вероятно, водитель хотел припарковаться у торгового дома, но из-за отказавших тормозов он выехал на тротуар, где мог сбить нескольких людей, но они отскочили. Девушку же придавило к окну, которое после этого разбилось. Она изрезала ноги. Прохожие вызвали скорую помощь. На месте происшествие также были сотрудники Госавтоинспекции. Журналист URA.RU отправил запрос в УГИБДД по Свердловской области, ответ на момент публикации новости не поступил. Также корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу торгового дома «911», ответ ожидается.