В Лесном (Свердловская область) вечером 27 июня 72-летний водитель «Волги» сбил девушку, которая проходила мимо торгового дома «911» и придавил ее к зданию. От удара девушка упала на землю, ей на помощь бросились прохожие, сообщили в соцсетях.
«В шесть вечера у торгового дома „911“ водитель „Волги“, которому 72 года, сбил девушку и придавил ее к стене здания. Она получила травмы», — пишет telegram-канал «В Лесном». Пока нет официального подтверждения, что водителю именно 72 года.
По предварительным данным, у «Волги» могли отказать тормоза. Вероятно, водитель хотел припарковаться у торгового дома, но из-за отказавших тормозов он выехал на тротуар, где мог сбить нескольких людей, но они отскочили. Девушку же придавило к окну, которое после этого разбилось. Она изрезала ноги.
Прохожие вызвали скорую помощь. На месте происшествие также были сотрудники Госавтоинспекции. Журналист URA.RU отправил запрос в УГИБДД по Свердловской области, ответ на момент публикации новости не поступил. Также корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу торгового дома «911», ответ ожидается.
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