Власти и энергетики ЯНАО помогают пострадавшим от ударов ВСУ белгородцам

Гуманитарная помощь войдет в состав продуктовых наборов для пострадавших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Ямалкоммунэнерго» присоединилась к акции правительства ЯНАО по отправке гуманитарной помощи жителям Белгородской обрасти, которые страдают от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Долгов.

«Компания поддерживает инициативу правительства ЯНАО. Коллектив не мог остаться равнодушным и безучастным в это непростое время к пострадавшим согражданам. Мы очень надеемся, что наш скромный вклад поможет остро нуждающимся в этом людям», — сказал Долгов URA.RU.

Собранный груз «Ямалкоммунэнерго» передало благотворительному фонду «ЗА», который сейчас оказывает помощь жителям, эвакуированным из населенных пунктов вдоль границы. Его включат в состав продуктовых наборов для пострадавших.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Белгородской области Вячеслав Гладков договорились о сотрудничестве. В рамках этих договоренностей ямальцы уже передали десять тысяч комплектов мужской, женской и детской одежды. Также были направлены 40 тысяч банок тушенки из оленины и более 310 тысяч консервов. Кроме того, в этом году ЯНАО отправит на отдых 450 детей с приграничных районов Белгородской области. «Ямалкоммунэнерго» помогало и жителям Волновахского района Донецкой народной республики (ДНР).