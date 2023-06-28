В Свердловской области из-за гроз возникли новые пожары

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В Гаринском и Сосьвинском районах действуют небольшие пожары, возникшие из-за грозы Фото:

В Свердловской области разгораются лесные пожары. Из-за грозы пожары возникли на двух участках — в Гаринском и Сосьвинском районах, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.

Согласно данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 00:00 часов 28 июня в Свердловской области действуют два пожара, их общая площадь — три гектара. В департаменте информполитики пояснили, что речь идет о пожарах в Гаринском и Сосьвинском районах.

«На конец дня 27 июня в регионе шла ликвидация двух природных пожаров: в Гаринской районе на площади один гектар, в Сосьвинском районе на площади 1,5 гектара. Оба возгорания связаны с грозами», — рассказали в департаменте.

Ранее синоптики объявили в Свердловской области штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности. Оно действует на 28 и 29 июня.

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В Свердловской области разгораются лесные пожары. Из-за грозы пожары возникли на двух участках — в Гаринском и Сосьвинском районах, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. Согласно данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 00:00 часов 28 июня в Свердловской области действуют два пожара, их общая площадь — три гектара. В департаменте информполитики пояснили, что речь идет о пожарах в Гаринском и Сосьвинском районах. «На конец дня 27 июня в регионе шла ликвидация двух природных пожаров: в Гаринской районе на площади один гектар, в Сосьвинском районе на площади 1,5 гектара. Оба возгорания связаны с грозами», — рассказали в департаменте. Ранее синоптики объявили в Свердловской области штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности. Оно действует на 28 и 29 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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