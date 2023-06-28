В Свердловской области из-за гроз возникли новые пожары

28 июня 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

В Гаринском и Сосьвинском районах действуют небольшие пожары, возникшие из-за грозы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области разгораются лесные пожары. Из-за грозы пожары возникли на двух участках — в Гаринском и Сосьвинском районах, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. Согласно данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 00:00 часов 28 июня в Свердловской области действуют два пожара, их общая площадь — три гектара. В департаменте информполитики пояснили, что речь идет о пожарах в Гаринском и Сосьвинском районах. «На конец дня 27 июня в регионе шла ликвидация двух природных пожаров: в Гаринской районе на площади один гектар, в Сосьвинском районе на площади 1,5 гектара. Оба возгорания связаны с грозами», — рассказали в департаменте. Ранее синоптики объявили в Свердловской области штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности. Оно действует на 28 и 29 июня.

В Свердловской области разгораются лесные пожары. Из-за грозы пожары возникли на двух участках — в Гаринском и Сосьвинском районах, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. Согласно данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 00:00 часов 28 июня в Свердловской области действуют два пожара, их общая площадь — три гектара. В департаменте информполитики пояснили, что речь идет о пожарах в Гаринском и Сосьвинском районах. «На конец дня 27 июня в регионе шла ликвидация двух природных пожаров: в Гаринской районе на площади один гектар, в Сосьвинском районе на площади 1,5 гектара. Оба возгорания связаны с грозами», — рассказали в департаменте. Ранее синоптики объявили в Свердловской области штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности. Оно действует на 28 и 29 июня.