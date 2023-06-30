В США испугались ухода Путина после мятежа Пригожина

Politico: Вашингтон не поддерживает смену власти в России
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, путин владимир
США не готовы сотрудничать с Россией без Владимира Путина Фото:

США не готовы сотрудничать с Россией, находящейся не под управлением нынешнего президента страны Владимира Путина. Об этом написала журналистка Нахал Тооси. Таким образом она отреагировала на недавний мятеж, организованный бизнесменом Евгением Пригожиным, заявив, что нестабильность в РФ в случае переворота могла бы сказаться на Европе.

«Соединенные Штаты не заинтересованы в нестабильности внутри России, которая может перекинуться на Европу», — написала Нахал Тооси в статье для Politico. Кроме того, журналистка подчеркнула, что Вашингтон не поддерживает смену власти в России. Также Тооси со ссылкой на одного из американских чиновников заявила, что без Путина многие институты в России вряд ли сохранят свою устойчивость.

В ночь на 24 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по позициям ЧВК «Вагнер», после чего начал вооруженный мятеж. В ведомстве сразу опровергли слова бизнесмена. Позже Пригожин и его армия вошли в Ростов-на-Дону и захватили штаб Южного военного округа.

Путин назвал поведение Пригожина «ударом в спину» стране и ее народу и пообещал всеми силами отстоять Россию. Также стало известно, что США связывались с МИД РФ по вопросам безопасности на фоне восстания. После того как мятеж Пригожина был остановлен, в США заявили, что российский лидер оказался в более сильной позиции после случившегося.

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США не готовы сотрудничать с Россией, находящейся не под управлением нынешнего президента страны Владимира Путина. Об этом написала журналистка Нахал Тооси. Таким образом она отреагировала на недавний мятеж, организованный бизнесменом Евгением Пригожиным, заявив, что нестабильность в РФ в случае переворота могла бы сказаться на Европе. «Соединенные Штаты не заинтересованы в нестабильности внутри России, которая может перекинуться на Европу», — написала Нахал Тооси в статье для Politico. Кроме того, журналистка подчеркнула, что Вашингтон не поддерживает смену власти в России. Также Тооси со ссылкой на одного из американских чиновников заявила, что без Путина многие институты в России вряд ли сохранят свою устойчивость. В ночь на 24 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по позициям ЧВК «Вагнер», после чего начал вооруженный мятеж. В ведомстве сразу опровергли слова бизнесмена. Позже Пригожин и его армия вошли в Ростов-на-Дону и захватили штаб Южного военного округа. Путин назвал поведение Пригожина «ударом в спину» стране и ее народу и пообещал всеми силами отстоять Россию. Также стало известно, что США связывались с МИД РФ по вопросам безопасности на фоне восстания. После того как мятеж Пригожина был остановлен, в США заявили, что российский лидер оказался в более сильной позиции после случившегося.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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