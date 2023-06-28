Лавров объяснил, почему ВСУ не воспользовались мятежом Пригожина

Лавров заявил, что Вашингтон запретил ВСУ воспользоваться мятежом Пригожина
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Вашингтон запретил Киеву провокации, заявил Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

США запретили использовать войскам Киева мятеж бизнесмена Евгения Пригожина в своих целях. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Вашингтон дал Киеву указание не использовать ситуацию с ЧВК „Вагнер“ в России для организации провокаций», — сказал Лавров. Трансляция выступления велась в эфире телеканала «Первый канал». Он уточнил, что это стало известно благодаря сведениям, которые есть у России.

Пригожин организовал вооруженный мятеж в ночь на 24 июня. Тогда бизнесмен заявил, что Минобороны РФ якобы ударило по позициям его бойцов. Он пообещал крушить все посты МО РФ на своем пути и повел войска в Южный военный округ в Ростове-на-Дону. Президенту Беларуси Александру Лукашенко удалось договориться с Пригожиным остановить мятеж, передает RT. На бизнесмена возбудили уголовное дело, которое позже закрыли во избежание худшего сценария.

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США запретили использовать войскам Киева мятеж бизнесмена Евгения Пригожина в своих целях. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Вашингтон дал Киеву указание не использовать ситуацию с ЧВК „Вагнер“ в России для организации провокаций», — сказал Лавров. Трансляция выступления велась в эфире телеканала «Первый канал». Он уточнил, что это стало известно благодаря сведениям, которые есть у России. Пригожин организовал вооруженный мятеж в ночь на 24 июня. Тогда бизнесмен заявил, что Минобороны РФ якобы ударило по позициям его бойцов. Он пообещал крушить все посты МО РФ на своем пути и повел войска в Южный военный округ в Ростове-на-Дону. Президенту Беларуси Александру Лукашенко удалось договориться с Пригожиным остановить мятеж, передает RT. На бизнесмена возбудили уголовное дело, которое позже закрыли во избежание худшего сценария.
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