Бастрыкин проконтролирует дело о карьере-загрязнителе вице-спикера челябинского заксобрания

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад после жалоб челябинцев Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад после жалоб жителей СНТ «Полет 2» из Челябинской области на Новосмолинский карьер, принадлежащий семье вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова. Карьер продолжает загрязнять окружающую среду, сообщили в пресс-службе СК России.

«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петра Геннадьевича Решетникова повторный доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в публичном пространстве доводов. Ранее председатель СК России поставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве пояснили, что информацию о том, что карьер продолжает загрязнять атмосферу выбросами, а лес отходами производства и строительным мусором, опубликовали в форме видеообращения местные жители. По данным ведомства, права челябинцев на благоприятную окружающую среду не восстановлены.

Ранее стало известно, что Бастрыкин потребовал проверить деятельность Новосмолинского карьера в Челябинске. В СУ СК России по региону расследуется уголовное дело.

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Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад после жалоб жителей СНТ «Полет 2» из Челябинской области на Новосмолинский карьер, принадлежащий семье вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова. Карьер продолжает загрязнять окружающую среду, сообщили в пресс-службе СК России. «Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петра Геннадьевича Решетникова повторный доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в публичном пространстве доводов. Ранее председатель СК России поставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве пояснили, что информацию о том, что карьер продолжает загрязнять атмосферу выбросами, а лес отходами производства и строительным мусором, опубликовали в форме видеообращения местные жители. По данным ведомства, права челябинцев на благоприятную окружающую среду не восстановлены. Ранее стало известно, что Бастрыкин потребовал проверить деятельность Новосмолинского карьера в Челябинске. В СУ СК России по региону расследуется уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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