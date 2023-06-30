Бастрыкин проконтролирует дело о карьере-загрязнителе вице-спикера челябинского заксобрания

Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад после жалоб челябинцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад после жалоб жителей СНТ «Полет 2» из Челябинской области на Новосмолинский карьер, принадлежащий семье вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова. Карьер продолжает загрязнять окружающую среду, сообщили в пресс-службе СК России.

«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петра Геннадьевича Решетникова повторный доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в публичном пространстве доводов. Ранее председатель СК России поставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве пояснили, что информацию о том, что карьер продолжает загрязнять атмосферу выбросами, а лес отходами производства и строительным мусором, опубликовали в форме видеообращения местные жители. По данным ведомства, права челябинцев на благоприятную окружающую среду не восстановлены.

Ранее стало известно, что Бастрыкин потребовал проверить деятельность Новосмолинского карьера в Челябинске. В СУ СК России по региону расследуется уголовное дело.