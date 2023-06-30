В Екатеринбурге возле торгового центра «Гринвич» двое неизвестных избили мужчин, которые оскорбляли Россию. Информация об этом появилась в соцсети.
«У „Гринвича“ избили парней за то, что оскорбляли Россию», — передает слова очевидцев telegram-канал «Zloy_ekb | Злой Екатеринбург». При этом, какие именно были оскорбления, авторы поста не указали.
Видео в соцсети появилось утром 1 июля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
Обновлено в 17:54: «По факту конфликта в полицию сообщений не поступало. Правоохранители просят пострадавших обратиться в ближайший отдел полиции», — сообщили URA.RU в УМВД России по Екатеринбургу.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.