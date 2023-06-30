30 июня 2023

В Екатеринбурге двое неизвестных избили мужчин за оскорбление России. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Видео с дракой появилось в соцсети 1 июля Фото:

В Екатеринбурге возле торгового центра «Гринвич» двое неизвестных избили мужчин, которые оскорбляли Россию. Информация об этом появилась в соцсети.

«У „Гринвича“ избили парней за то, что оскорбляли Россию», — передает слова очевидцев telegram-канал «Zloy_ekb | Злой Екатеринбург». При этом, какие именно были оскорбления, авторы поста не указали.

Видео в соцсети появилось утром 1 июля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Обновлено в 17:54: «По факту конфликта в полицию сообщений не поступало. Правоохранители просят пострадавших обратиться в ближайший отдел полиции», — сообщили URA.RU в УМВД России по Екатеринбургу.

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В Екатеринбурге возле торгового центра «Гринвич» двое неизвестных избили мужчин, которые оскорбляли Россию. Информация об этом появилась в соцсети. «У „Гринвича“ избили парней за то, что оскорбляли Россию», — передает слова очевидцев telegram-канал «Zloy_ekb | Злой Екатеринбург». При этом, какие именно были оскорбления, авторы поста не указали. Видео в соцсети появилось утром 1 июля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Обновлено в 17:54: «По факту конфликта в полицию сообщений не поступало. Правоохранители просят пострадавших обратиться в ближайший отдел полиции», — сообщили URA.RU в УМВД России по Екатеринбургу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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