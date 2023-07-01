Вице-премьер Чувашии рассказал о погибшем во время заплыва прокуроре. Видео

01 июля 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Андрей Фомин не доплыл до берега 150 метров Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокурор Чувашии Андрей Фомин, скончавшийся от остановки сердца во время соревнований 1 июля, в прошлом году смог осилить аналогичный заплыв по Волге. Об этом рассказал заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики Дмитрий Краснов. «Слов нет… <…> Он удивлял меня: в таком графике постоянно выдерживать стабильный график тренировок. Каждую неделю он готовился к этому заплыву, в прошлом году уже преодолевал эту дистанцию», — написал Дмитрий Краснов в своем telegram-канале . Он был уверен, что Фомин сможет проплыть дистанцию без проблем. Сам Краснов участвовал в заплыве через Волгу в первый раз. Краснов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Прощание с Фоминым пройдет 2 июля во Дворце культуры имени Ухсая. Церемония начнется в 11:00 по местному времени. Фомин отправился в заплыв через Волгу 1 июля. Однако он не смог закончить дистанцию. Ему оставалось 150 метров до финиша. Спасательная бригада достала его из воды, но спасти прокурора Чувашии не удалось. По предварительной информации, у него остановилось сердце. Видео с заплыва по Волге. Источник: телеканал 360.

Прокурор Чувашии Андрей Фомин, скончавшийся от остановки сердца во время соревнований 1 июля, в прошлом году смог осилить аналогичный заплыв по Волге. Об этом рассказал заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики Дмитрий Краснов. «Слов нет… <…> Он удивлял меня: в таком графике постоянно выдерживать стабильный график тренировок. Каждую неделю он готовился к этому заплыву, в прошлом году уже преодолевал эту дистанцию», — написал Дмитрий Краснов в своем telegram-канале. Он был уверен, что Фомин сможет проплыть дистанцию без проблем. Сам Краснов участвовал в заплыве через Волгу в первый раз. Краснов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Прощание с Фоминым пройдет 2 июля во Дворце культуры имени Ухсая. Церемония начнется в 11:00 по местному времени. Фомин отправился в заплыв через Волгу 1 июля. Однако он не смог закончить дистанцию. Ему оставалось 150 метров до финиша. Спасательная бригада достала его из воды, но спасти прокурора Чувашии не удалось. По предварительной информации, у него остановилось сердце. Видео с заплыва по Волге. Источник: телеканал 360.