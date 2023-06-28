Похороны мэра Дейнеки, который умер в израильской клинике, пройдут в Мегионе

29 июня 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Олега Дейнеку похоронят в Мегионе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Похороны мэра Мегиона Олега Дейнеки, который скончался в одной из клиник Тель-Авива после продолжительной болезни, пройдут в ХМАО. Об этом журналисту URA.RU сообщила пресс-служба администрации города. «Олега Александровича похоронят в Мегионе. Сейчас его родственники решают вопрос с доставкой тела в Югру. Скорее всего, церемония прощания с главой города состоится в начале следующей недели. Даты пока уточняются», — прокомментировали в ведомстве. Собеседники агентства из числа близко знавших Дейнеку говорят, что его смерть стала для них ударом. «Это огромная потеря для всех нас. Он очень многое сделал для города. Мы все так надеялись на его выздоровление. Невозможно поверить, что его больше с нами нет», — поделилась начальник управления по связям со СМИ Ольга Луткова. Ранее URA.RU сообщало, что новый глава города будет избран депутатами не раньше осени. Дейнека скончался в израильской клинике после продолжительной болезни.

Похороны мэра Мегиона Олега Дейнеки, который скончался в одной из клиник Тель-Авива после продолжительной болезни, пройдут в ХМАО. Об этом журналисту URA.RU сообщила пресс-служба администрации города. «Олега Александровича похоронят в Мегионе. Сейчас его родственники решают вопрос с доставкой тела в Югру. Скорее всего, церемония прощания с главой города состоится в начале следующей недели. Даты пока уточняются», — прокомментировали в ведомстве. Собеседники агентства из числа близко знавших Дейнеку говорят, что его смерть стала для них ударом. «Это огромная потеря для всех нас. Он очень многое сделал для города. Мы все так надеялись на его выздоровление. Невозможно поверить, что его больше с нами нет», — поделилась начальник управления по связям со СМИ Ольга Луткова. Ранее URA.RU сообщало, что новый глава города будет избран депутатами не раньше осени. Дейнека скончался в израильской клинике после продолжительной болезни.