Шведские ученые установили, чем опасны раздражительность и гнев

Ученые Гетеборгского университета: стресс и раздражительность негативно сказываются на качестве жизни
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Стресс негативно влияет на качество жизни, следует из исследования специалистов Гетеборгского университета Фото:

Стресс и раздражительность негативно сказываются на общей удовлетворенности жизнью. Об этом говорится в исследовании, которое провели специалисты Гетеборгского университета Швеции.

«Результаты исследования показали, что гнев и раздражительность отрицательно коррелируют с общей удовлетворенностью жизнью и оказывают сильное негативное влияние на различные ее сферы — учебу, работу, досуг и отношения», — приводит «Ридус» анализ исследования. Ученые отметили, что если человек ищет острые ощущения, то он удовлетворен жизнью. Однако отсутствие упорства в одном деле негативно влияет на работу и учебу.

Чтобы не выгореть на работе, стоит установить четкие часы занятости. Такое ограничение позволит не перегрузить работника задачами. Также у него появится свободное время на отдых.

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Стресс и раздражительность негативно сказываются на общей удовлетворенности жизнью. Об этом говорится в исследовании, которое провели специалисты Гетеборгского университета Швеции. «Результаты исследования показали, что гнев и раздражительность отрицательно коррелируют с общей удовлетворенностью жизнью и оказывают сильное негативное влияние на различные ее сферы — учебу, работу, досуг и отношения», — приводит «Ридус» анализ исследования. Ученые отметили, что если человек ищет острые ощущения, то он удовлетворен жизнью. Однако отсутствие упорства в одном деле негативно влияет на работу и учебу. Чтобы не выгореть на работе, стоит установить четкие часы занятости. Такое ограничение позволит не перегрузить работника задачами. Также у него появится свободное время на отдых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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