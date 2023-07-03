Шведские ученые установили, чем опасны раздражительность и гнев Ученые Гетеборгского университета: стресс и раздражительность негативно сказываются на качестве жизни 03 июля 2023 в 22:42 Размер текста - 17 + Стресс негативно влияет на качество жизни, следует из исследования специалистов Гетеборгского университета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стресс и раздражительность негативно сказываются на общей удовлетворенности жизнью. Об этом говорится в исследовании, которое провели специалисты Гетеборгского университета Швеции. «Результаты исследования показали, что гнев и раздражительность отрицательно коррелируют с общей удовлетворенностью жизнью и оказывают сильное негативное влияние на различные ее сферы — учебу, работу, досуг и отношения», — приводит «Ридус» анализ исследования. Ученые отметили, что если человек ищет острые ощущения, то он удовлетворен жизнью. Однако отсутствие упорства в одном деле негативно влияет на работу и учебу. Чтобы не выгореть на работе, стоит установить четкие часы занятости. Такое ограничение позволит не перегрузить работника задачами. Также у него появится свободное время на отдых. Стресс и раздражительность негативно сказываются на общей удовлетворенности жизнью. Об этом говорится в исследовании, которое провели специалисты Гетеборгского университета Швеции. «Результаты исследования показали, что гнев и раздражительность отрицательно коррелируют с общей удовлетворенностью жизнью и оказывают сильное негативное влияние на различные ее сферы — учебу, работу, досуг и отношения», — приводит «Ридус» анализ исследования. Ученые отметили, что если человек ищет острые ощущения, то он удовлетворен жизнью. Однако отсутствие упорства в одном деле негативно влияет на работу и учебу. Чтобы не выгореть на работе, стоит установить четкие часы занятости. Такое ограничение позволит не перегрузить работника задачами. Также у него появится свободное время на отдых. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям