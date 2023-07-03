Шведские ученые установили, чем опасны раздражительность и гнев

Стресс и раздражительность негативно сказываются на общей удовлетворенности жизнью. Об этом говорится в исследовании, которое провели специалисты Гетеборгского университета Швеции.
«Результаты исследования показали, что гнев и раздражительность отрицательно коррелируют с общей удовлетворенностью жизнью и оказывают сильное негативное влияние на различные ее сферы — учебу, работу, досуг и отношения», — приводит «Ридус» анализ исследования. Ученые отметили, что если человек ищет острые ощущения, то он удовлетворен жизнью. Однако отсутствие упорства в одном деле негативно влияет на работу и учебу.
Чтобы не выгореть на работе, стоит установить четкие часы занятости. Такое ограничение позволит не перегрузить работника задачами. Также у него появится свободное время на отдых.
Стресс и раздражительность негативно сказываются на общей удовлетворенности жизнью. Об этом говорится в исследовании, которое провели специалисты Гетеборгского университета Швеции. «Результаты исследования показали, что гнев и раздражительность отрицательно коррелируют с общей удовлетворенностью жизнью и оказывают сильное негативное влияние на различные ее сферы — учебу, работу, досуг и отношения», — приводит «Ридус» анализ исследования. Ученые отметили, что если человек ищет острые ощущения, то он удовлетворен жизнью. Однако отсутствие упорства в одном деле негативно влияет на работу и учебу. Чтобы не выгореть на работе, стоит установить четкие часы занятости. Такое ограничение позволит не перегрузить работника задачами. Также у него появится свободное время на отдых.