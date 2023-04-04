04 апреля 2023

Невролог перечислила болезни, которые «маскируются» под усталость

Невролог Голубинская: под усталостью могут маскироваться психические расстройства и диабет
© Служба новостей «URA.RU»
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Если усталость не проходит спустя долгое время, то стоит обратиться к врачу, дала совет Ольга Голубинская Фото:

Хроническая усталость может сигнализировать человеку о различных заболеваниях, связанных с расстройством психики или нарушением работы эндокринной системы. Об этом рассказала невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.

«В практике под маской хронической усталости могут прятаться депрессия, субдепрессивное состояние (начальная стадия депрессии, — прим. URA.RU), психосоматический синдром, соматоформное расстройство. Также может быть гипотиреоз, то есть сниженная функция щитовидной железы, либо сахарный диабет», — добавила Ольга Голубинская в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, если усталость не проходит на протяжении длительного срока и ничего не помогает, то стоит обратиться к врачу. При этом от хронической усталости бывают и другие симптомы: нарушение сна, снижение интереса к жизни и ненормализованный аппетит, — когда человек то вообще не ест, то накидывается на пищу.

Ранее врач-невролог Ринат Гимранов назвал причины беспокойного сна — гормональные сбои и стресс. Также он прояснил, что чуткость сна можно минимизировать, если снизить употребление кофеина и интенсивные физические нагрузки перед сном.

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Хроническая усталость может сигнализировать человеку о различных заболеваниях, связанных с расстройством психики или нарушением работы эндокринной системы. Об этом рассказала невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская. «В практике под маской хронической усталости могут прятаться депрессия, субдепрессивное состояние (начальная стадия депрессии, — прим. URA.RU), психосоматический синдром, соматоформное расстройство. Также может быть гипотиреоз, то есть сниженная функция щитовидной железы, либо сахарный диабет», — добавила Ольга Голубинская в интервью радио Sputnik. По словам специалиста, если усталость не проходит на протяжении длительного срока и ничего не помогает, то стоит обратиться к врачу. При этом от хронической усталости бывают и другие симптомы: нарушение сна, снижение интереса к жизни и ненормализованный аппетит, — когда человек то вообще не ест, то накидывается на пищу. Ранее врач-невролог Ринат Гимранов назвал причины беспокойного сна — гормональные сбои и стресс. Также он прояснил, что чуткость сна можно минимизировать, если снизить употребление кофеина и интенсивные физические нагрузки перед сном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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