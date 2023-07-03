Резервный фонд кабмина пополнится на 1 млрд рублей за счет экологических штрафов

В резервном фонде Правительства РФ появится 1,1 млрд рублей за счет экологических штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Уточняется, что средства направят в том числе на поддержку экономики.
«Резервный фонд правительства увеличится на 1,1 млрд рублей. Источник увеличения резервного фонда — дополнительные доходы, полученные от возмещения вреда, причиненного водным объектам», — говорится в сообщении, передает ТАСС.
Издание отмечает, что деньги также используют на защиту территорий от негативного воздействия вод в районе озера Байкал и на территории ДФО. Средства также направят на стабилизацию и экономики в условиях ограничений.
Ранее сообщалось, что кабмин пополнит свой резервный фонд на 1,6 миллиардов рублей. Деньги планировалось направить на стабилизацию экономики в условиях санкций.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.