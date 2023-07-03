03 июля 2023

Резервный фонд кабмина пополнится на 1 млрд рублей за счет экологических штрафов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, правительство свердловской области, двуглавый орел, здание, герб россии
Средства направят в том числе на поддержку экономики, заявили в кабмине Фото:

В резервном фонде Правительства РФ появится 1,1 млрд рублей за счет экологических штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Уточняется, что средства направят в том числе на поддержку экономики.

«Резервный фонд правительства увеличится на 1,1 млрд рублей. Источник увеличения резервного фонда — дополнительные доходы, полученные от возмещения вреда, причиненного водным объектам», — говорится в сообщении, передает ТАСС.

Издание отмечает, что деньги также используют на защиту территорий от негативного воздействия вод в районе озера Байкал и на территории ДФО. Средства также направят на стабилизацию и экономики в условиях ограничений.

Ранее сообщалось, что кабмин пополнит свой резервный фонд на 1,6 миллиардов рублей. Деньги планировалось направить на стабилизацию экономики в условиях санкций.

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В резервном фонде Правительства РФ появится 1,1 млрд рублей за счет экологических штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Уточняется, что средства направят в том числе на поддержку экономики. «Резервный фонд правительства увеличится на 1,1 млрд рублей. Источник увеличения резервного фонда — дополнительные доходы, полученные от возмещения вреда, причиненного водным объектам», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Издание отмечает, что деньги также используют на защиту территорий от негативного воздействия вод в районе озера Байкал и на территории ДФО. Средства также направят на стабилизацию и экономики в условиях ограничений. Ранее сообщалось, что кабмин пополнит свой резервный фонд на 1,6 миллиардов рублей. Деньги планировалось направить на стабилизацию экономики в условиях санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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