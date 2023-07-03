Резервный фонд кабмина пополнится на 1 млрд рублей за счет экологических штрафов 03 июля 2023 в 23:42 Размер текста - 17 + Средства направят в том числе на поддержку экономики, заявили в кабмине Фото: Анна Майорова © URA.RU В резервном фонде Правительства РФ появится 1,1 млрд рублей за счет экологических штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Уточняется, что средства направят в том числе на поддержку экономики. «Резервный фонд правительства увеличится на 1,1 млрд рублей. Источник увеличения резервного фонда — дополнительные доходы, полученные от возмещения вреда, причиненного водным объектам», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Издание отмечает, что деньги также используют на защиту территорий от негативного воздействия вод в районе озера Байкал и на территории ДФО. Средства также направят на стабилизацию и экономики в условиях ограничений. Ранее сообщалось, что кабмин пополнит свой резервный фонд на 1,6 миллиардов рублей. Деньги планировалось направить на стабилизацию экономики в условиях санкций. В резервном фонде Правительства РФ появится 1,1 млрд рублей за счет экологических штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Уточняется, что средства направят в том числе на поддержку экономики. «Резервный фонд правительства увеличится на 1,1 млрд рублей. Источник увеличения резервного фонда — дополнительные доходы, полученные от возмещения вреда, причиненного водным объектам», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Издание отмечает, что деньги также используют на защиту территорий от негативного воздействия вод в районе озера Байкал и на территории ДФО. Средства также направят на стабилизацию и экономики в условиях ограничений. Ранее сообщалось, что кабмин пополнит свой резервный фонд на 1,6 миллиардов рублей. Деньги планировалось направить на стабилизацию экономики в условиях санкций. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям