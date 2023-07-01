ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, убит один человек

01 июля 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Украина нанесла удары по городу Токмак в Запорожской области Фото: Marine Corps Sgt. Kyle C. Talbot / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина нанесла удар по городу Токмак в Запорожской области. Один человек погиб, другой пострадал. Об этом рассказали представители оперативных служб. «В 15:50 московскому времени город Токмак подвергся обстрелу нацистами ВСУ. Предварительно, применялась РСЗО HIMARS. Один человек погиб и один ранен», — передает ТАСС заявление оперативных служб. Во время обстрела было повреждено пять домов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в контрнаступление в начале июня. Основной удар пришелся на Запорожскую область. Украина рассчитывает пробиться на этом направлении и перерезать российские силы в регионе. Однако спустя почти месяц наступления линия фронта существенно не менялась. Россия выстроила укрепленные линии обороны по всей линии боевого соприкосновения, которая протянулась на 918 километров.

Украина нанесла удар по городу Токмак в Запорожской области. Один человек погиб, другой пострадал. Об этом рассказали представители оперативных служб. «В 15:50 московскому времени город Токмак подвергся обстрелу нацистами ВСУ. Предварительно, применялась РСЗО HIMARS. Один человек погиб и один ранен», — передает ТАСС заявление оперативных служб. Во время обстрела было повреждено пять домов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в контрнаступление в начале июня. Основной удар пришелся на Запорожскую область. Украина рассчитывает пробиться на этом направлении и перерезать российские силы в регионе. Однако спустя почти месяц наступления линия фронта существенно не менялась. Россия выстроила укрепленные линии обороны по всей линии боевого соприкосновения, которая протянулась на 918 километров.