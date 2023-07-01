ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, убит один человек

Украина нанесла удар по городу Токмак в Запорожской области. Один человек погиб, другой пострадал. Об этом рассказали представители оперативных служб.
«В 15:50 московскому времени город Токмак подвергся обстрелу нацистами ВСУ. Предварительно, применялась РСЗО HIMARS. Один человек погиб и один ранен», — передает ТАСС заявление оперативных служб. Во время обстрела было повреждено пять домов.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в контрнаступление в начале июня. Основной удар пришелся на Запорожскую область. Украина рассчитывает пробиться на этом направлении и перерезать российские силы в регионе. Однако спустя почти месяц наступления линия фронта существенно не менялась. Россия выстроила укрепленные линии обороны по всей линии боевого соприкосновения, которая протянулась на 918 километров.
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