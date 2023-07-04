В сети распространяется фейковая история спасения кота в Краматорске

04 июля 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Фото с якобы спасенным в Краматорске котом было сделано в 2011 году в США (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации История о якобы спасенном в Краматорске коте не является реальной. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. В социальных сетях стала распространяться публикация с фотографией, на которой якобы запечатлен момент спасения жительницей Краматорска своего кота. «Краматорск. Девушка, потерявшая дом, откопала своего кота», — сказано в посте. На самом деле на снимке изображена жительница американского города Джоплин, которая смогла найти свою кошку спустя 16 дней после торнадо, произошедшего в 2011 году. Ранее в сети распространялись фейковые фотографии, на которых были якобы изображены животные, пострадавшие после взрыва Каховской ГЭС. На самом деле снимки на протяжении нескольких лет регулярно использовались в публикациях о сострадании и человечности. Фото якобы спасения кота в Краматорске Скрин поста в социальной сети Одноклассники Снимок, на котором изображен момент спасения американкой кота после торнадо в 2011 году Скрин новости с сайта Life with cats

История о якобы спасенном в Краматорске коте не является реальной. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. В социальных сетях стала распространяться публикация с фотографией, на которой якобы запечатлен момент спасения жительницей Краматорска своего кота. «Краматорск. Девушка, потерявшая дом, откопала своего кота», — сказано в посте. На самом деле на снимке изображена жительница американского города Джоплин, которая смогла найти свою кошку спустя 16 дней после торнадо, произошедшего в 2011 году. Ранее в сети распространялись фейковые фотографии, на которых были якобы изображены животные, пострадавшие после взрыва Каховской ГЭС. На самом деле снимки на протяжении нескольких лет регулярно использовались в публикациях о сострадании и человечности.