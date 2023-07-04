В сети распространяется фейковая история спасения кота в Краматорске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Чердынь, старый дом, заброшка, кот в форточке
Фото с якобы спасенным в Краматорске котом было сделано в 2011 году в США (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

История о якобы спасенном в Краматорске коте не является реальной. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.

В социальных сетях стала распространяться публикация с фотографией, на которой якобы запечатлен момент спасения жительницей Краматорска своего кота. «Краматорск. Девушка, потерявшая дом, откопала своего кота», — сказано в посте.

На самом деле на снимке изображена жительница американского города Джоплин, которая смогла найти свою кошку спустя 16 дней после торнадо, произошедшего в 2011 году.

Ранее в сети распространялись фейковые фотографии, на которых были якобы изображены животные, пострадавшие после взрыва Каховской ГЭС. На самом деле снимки на протяжении нескольких лет регулярно использовались в публикациях о сострадании и человечности.

Фото якобы спасения кота в Краматорске
Фото якобы спасения кота в Краматорске
Снимок, на котором изображен момент спасения американкой кота после торнадо в 2011 году
Снимок, на котором изображен момент спасения американкой кота после торнадо в 2011 году

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
История о якобы спасенном в Краматорске коте не является реальной. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. В социальных сетях стала распространяться публикация с фотографией, на которой якобы запечатлен момент спасения жительницей Краматорска своего кота. «Краматорск. Девушка, потерявшая дом, откопала своего кота», — сказано в посте. На самом деле на снимке изображена жительница американского города Джоплин, которая смогла найти свою кошку спустя 16 дней после торнадо, произошедшего в 2011 году. Ранее в сети распространялись фейковые фотографии, на которых были якобы изображены животные, пострадавшие после взрыва Каховской ГЭС. На самом деле снимки на протяжении нескольких лет регулярно использовались в публикациях о сострадании и человечности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...