В Сети расходятся фейковые фото животных, пострадавших после взрыва Каховской ГЭС

08 июня 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Паблики опубликовали фейковые фото животных (архивный снимок) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Проукраинские Telegram-каналы для иллюстрации новостей про животных, пострадавших после взрыва на Каховской ГЭС, публикуют недостоверные фотографии. Это удалось выяснить URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков. Во вторник, 6 июня, силы ВСУ атаковали Каховскую ГЭС. После взрыва на объекте несколько населенных пунктов оказались затоплены, в том числе пострадали животные. «В трудные времена всегда оставайтесь человеком!» — говорится в одном из сообщений. В посте опубликована фотография ребенка с щенком в воде. Однако фото не отображает происходящее на территории Херсонской области. На протяжении нескольких лет оно регулярно используется в публикациях, посвященных темам сострадания и человечности. Другой проукраинский канал разместил фото плывущих собак. Но это изображение сделано во время наводнения в Тайланде в декабре 2022. Впрочем, животные действительно пострадали из-за наводнения. «Затоплен Нижнеднепровский национальный парк. Тысячи зверей, которые там находились, конечно, тоже уничтожены. Масштабы катастрофы огромные», — заявил глава города Новая Каховка Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24». Ранее URA.RU сообщало о том, Россия не могла специально поднять до критической отметки уровень воды на Каховской ГЭС. Это подтвердил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Скрин ТГ-канал «Хроника распада империи» Этот же снимок неоднократно использовали ранее в различных пабликах. Скрин: паблик «ВКонтакте» «Здоровая семья: мама, папа, дети» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Проукраинские Telegram-каналы для иллюстрации новостей про животных, пострадавших после взрыва на Каховской ГЭС, публикуют недостоверные фотографии. Это удалось выяснить URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков. Во вторник, 6 июня, силы ВСУ атаковали Каховскую ГЭС. После взрыва на объекте несколько населенных пунктов оказались затоплены, в том числе пострадали животные. «В трудные времена всегда оставайтесь человеком!» — говорится в одном из сообщений. В посте опубликована фотография ребенка с щенком в воде. Однако фото не отображает происходящее на территории Херсонской области. На протяжении нескольких лет оно регулярно используется в публикациях, посвященных темам сострадания и человечности. Другой проукраинский канал разместил фото плывущих собак. Но это изображение сделано во время наводнения в Тайланде в декабре 2022. Впрочем, животные действительно пострадали из-за наводнения. «Затоплен Нижнеднепровский национальный парк. Тысячи зверей, которые там находились, конечно, тоже уничтожены. Масштабы катастрофы огромные», — заявил глава города Новая Каховка Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24». Ранее URA.RU сообщало о том, Россия не могла специально поднять до критической отметки уровень воды на Каховской ГЭС. Это подтвердил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.