В Сети расходятся фейковые фото животных, пострадавших после взрыва Каховской ГЭС

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Разное. Курган , собака в воде
Паблики опубликовали фейковые фото животных (архивный снимок) Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Проукраинские Telegram-каналы для иллюстрации новостей про животных, пострадавших после взрыва на Каховской ГЭС, публикуют недостоверные фотографии. Это удалось выяснить URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков.

Во вторник, 6 июня, силы ВСУ атаковали Каховскую ГЭС. После взрыва на объекте несколько населенных пунктов оказались затоплены, в том числе пострадали животные. «В трудные времена всегда оставайтесь человеком!» — говорится в одном из сообщений. В посте опубликована фотография ребенка с щенком в воде. Однако фото не отображает происходящее на территории Херсонской области. На протяжении нескольких лет оно регулярно используется в публикациях, посвященных темам сострадания и человечности.

Другой проукраинский канал разместил фото плывущих собак. Но это изображение сделано во время наводнения в Тайланде в декабре 2022.

Впрочем, животные действительно пострадали из-за наводнения. «Затоплен Нижнеднепровский национальный парк. Тысячи зверей, которые там находились, конечно, тоже уничтожены. Масштабы катастрофы огромные», — заявил глава города Новая Каховка Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее URA.RU сообщало о том, Россия не могла специально поднять до критической отметки уровень воды на Каховской ГЭС. Это подтвердил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Этот же снимок неоднократно использовали ранее в различных пабликах.
Этот же снимок неоднократно использовали ранее в различных пабликах.
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Проукраинские Telegram-каналы для иллюстрации новостей про животных, пострадавших после взрыва на Каховской ГЭС, публикуют недостоверные фотографии. Это удалось выяснить URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение фейков. Во вторник, 6 июня, силы ВСУ атаковали Каховскую ГЭС. После взрыва на объекте несколько населенных пунктов оказались затоплены, в том числе пострадали животные. «В трудные времена всегда оставайтесь человеком!» — говорится в одном из сообщений. В посте опубликована фотография ребенка с щенком в воде. Однако фото не отображает происходящее на территории Херсонской области. На протяжении нескольких лет оно регулярно используется в публикациях, посвященных темам сострадания и человечности. Другой проукраинский канал разместил фото плывущих собак. Но это изображение сделано во время наводнения в Тайланде в декабре 2022. Впрочем, животные действительно пострадали из-за наводнения. «Затоплен Нижнеднепровский национальный парк. Тысячи зверей, которые там находились, конечно, тоже уничтожены. Масштабы катастрофы огромные», — заявил глава города Новая Каховка Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24». Ранее URA.RU сообщало о том, Россия не могла специально поднять до критической отметки уровень воды на Каховской ГЭС. Это подтвердил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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