04 июля 2023

Пермяка осудили за передачу взятки сотруднику прокуратуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, вынесение приговора
Суд приговорил виновного к штрафу в размере 3,5 млн рублей Фото:

В Перми суд признал виновным местного жителя, который участвовал в передаче взятки в интересах сотрудника органов прокуратуры. Размер подкупа составил более 2,7 млн рублей, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. Суд назначил виновному штраф в размере 3,5 млн рублей.

«Виновный, действуя в интересах своего знакомого — должностного лица органов прокуратуры, участвовал в передаче двух взяток на общую сумму более 2,7 миллионов рублей», — говорится на сайте. Взятка была передана в интересах одной из коммерческих организаций.

Сотрудника прокуратуры, который должен был получить взятку, ранее признали виновным в коррупционном преступлении, но позже приговор был отменен. Сейчас дело рассматривается повторно.

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В Перми суд признал виновным местного жителя, который участвовал в передаче взятки в интересах сотрудника органов прокуратуры. Размер подкупа составил более 2,7 млн рублей, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. Суд назначил виновному штраф в размере 3,5 млн рублей. «Виновный, действуя в интересах своего знакомого — должностного лица органов прокуратуры, участвовал в передаче двух взяток на общую сумму более 2,7 миллионов рублей», — говорится на сайте. Взятка была передана в интересах одной из коммерческих организаций. Сотрудника прокуратуры, который должен был получить взятку, ранее признали виновным в коррупционном преступлении, но позже приговор был отменен. Сейчас дело рассматривается повторно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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