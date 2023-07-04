Пермяка осудили за передачу взятки сотруднику прокуратуры

В Перми суд признал виновным местного жителя, который участвовал в передаче взятки в интересах сотрудника органов прокуратуры. Размер подкупа составил более 2,7 млн рублей, сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. Суд назначил виновному штраф в размере 3,5 млн рублей.
«Виновный, действуя в интересах своего знакомого — должностного лица органов прокуратуры, участвовал в передаче двух взяток на общую сумму более 2,7 миллионов рублей», — говорится на сайте. Взятка была передана в интересах одной из коммерческих организаций.
Сотрудника прокуратуры, который должен был получить взятку, ранее признали виновным в коррупционном преступлении, но позже приговор был отменен. Сейчас дело рассматривается повторно.
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