Овечка сбежала от хозяев и гуляла по городу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Перми заметили 30 июня овцу, которая бегала за торговым центром «Навигатор» в микрорайоне Крохалева. Фотографии животного местные жители разместили в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«К оленям я в городе уже привык, но к овцам еще нет. Снято в воскресенье, 30 июня, на ул. Лодыгина, за ТЦ „Навигатор“», — подписал фотографию автор поста.

Пермяки оценили забавную ситуацию и позитивно отреагировали на появление необычного животного в городе. Среди комментаторов даже нашелся вероятный владелец овечки. «Здравствуйте ребята, местонахождение скажите пожалуйста. Это моя овца, буду благодарен вам. Она у меня с машины выпала», — написал под фотографией Исмаил Гулиев.