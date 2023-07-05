В Перми за торговым центром заметили овцу. Фото

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Митрополит Корнилий в Староуткинске. Свердловская область, овца, домашний скот, отара, скотоводчество
Овечка сбежала от хозяев и гуляла по городу Фото:

Жители Перми заметили 30 июня овцу, которая бегала за торговым центром «Навигатор» в микрорайоне Крохалева. Фотографии животного местные жители разместили в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«К оленям я в городе уже привык, но к овцам еще нет. Снято в воскресенье, 30 июня, на ул. Лодыгина, за ТЦ „Навигатор“», — подписал фотографию автор поста.

Пермяки оценили забавную ситуацию и позитивно отреагировали на появление необычного животного в городе. Среди комментаторов даже нашелся вероятный владелец овечки. «Здравствуйте ребята, местонахождение скажите пожалуйста. Это моя овца, буду благодарен вам. Она у меня с машины выпала», — написал под фотографией Исмаил Гулиев.

Овечка резво бегала по улицам
Овечка резво бегала по улицам

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Жители Перми заметили 30 июня овцу, которая бегала за торговым центром «Навигатор» в микрорайоне Крохалева. Фотографии животного местные жители разместили в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «К оленям я в городе уже привык, но к овцам еще нет. Снято в воскресенье, 30 июня, на ул. Лодыгина, за ТЦ „Навигатор“», — подписал фотографию автор поста. Пермяки оценили забавную ситуацию и позитивно отреагировали на появление необычного животного в городе. Среди комментаторов даже нашелся вероятный владелец овечки. «Здравствуйте ребята, местонахождение скажите пожалуйста. Это моя овца, буду благодарен вам. Она у меня с машины выпала», — написал под фотографией Исмаил Гулиев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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