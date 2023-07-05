В Екатеринбурге создали одежду из невостребованного мерча «Ночи музыки», УрФУ и STENOGRAFFIA. Фото

06 июля 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Приобрести футболки и рубашки можно в магазине «Маркет Арка» в ТЦ Sila Voli Фото: паблик-арт-программа «ЧО» Мерч Уральского федерального университета, фестивалей «Ночь музыки» и STENOGRAFFIA, проекта «Вещь добра» и компании «Атомстройкомплекс» получил новую жизнь. «Бренд 2.0» из Екатеринбурга выпустил капсульную коллекцию из 50 футболок и 25 рубашек, которые сшили из завалявшейся на складе одежды. Об этом URA.RU рассказали представители паблик-арт-программы «ЧО». «Мы сделали целую партию новых оригинальных изделий из невостребованного мерча. Для нас это новый опыт — создавать первый большой тираж. Но и в этом случае мы остаемся верны себе: все вещи отличаются между собой», — пояснил основатель бернда Никита Литвиненко. Руководитель паблик-арт программы «ЧО» Никита Харисов уточнил, что в этом году фестиваль решил отказаться от производства нового мерча, чтобы люди задумались об осознанном потреблении. Приобрести футболки и рубашки можно в магазине «Маркет Арка» в ТЦ Sila Voli.

Мерч Уральского федерального университета, фестивалей «Ночь музыки» и STENOGRAFFIA, проекта «Вещь добра» и компании «Атомстройкомплекс» получил новую жизнь. «Бренд 2.0» из Екатеринбурга выпустил капсульную коллекцию из 50 футболок и 25 рубашек, которые сшили из завалявшейся на складе одежды. Об этом URA.RU рассказали представители паблик-арт-программы «ЧО». «Мы сделали целую партию новых оригинальных изделий из невостребованного мерча. Для нас это новый опыт — создавать первый большой тираж. Но и в этом случае мы остаемся верны себе: все вещи отличаются между собой», — пояснил основатель бернда Никита Литвиненко. Руководитель паблик-арт программы «ЧО» Никита Харисов уточнил, что в этом году фестиваль решил отказаться от производства нового мерча, чтобы люди задумались об осознанном потреблении. Приобрести футболки и рубашки можно в магазине «Маркет Арка» в ТЦ Sila Voli.