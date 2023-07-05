05 июля 2023

В Екатеринбурге создали одежду из невостребованного мерча «Ночи музыки», УрФУ и STENOGRAFFIA. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Приобрести футболки и рубашки можно в магазине «Маркет Арка» в ТЦ Sila Voli
Приобрести футболки и рубашки можно в магазине «Маркет Арка» в ТЦ Sila Voli Фото:

Мерч Уральского федерального университета, фестивалей «Ночь музыки» и STENOGRAFFIA, проекта «Вещь добра» и компании «Атомстройкомплекс» получил новую жизнь. «Бренд 2.0» из Екатеринбурга выпустил капсульную коллекцию из 50 футболок и 25 рубашек, которые сшили из завалявшейся на складе одежды. Об этом URA.RU рассказали представители паблик-арт-программы «ЧО».

«Мы сделали целую партию новых оригинальных изделий из невостребованного мерча. Для нас это новый опыт — создавать первый большой тираж. Но и в этом случае мы остаемся верны себе: все вещи отличаются между собой», — пояснил основатель бернда Никита Литвиненко.

Руководитель паблик-арт программы «ЧО» Никита Харисов уточнил, что в этом году фестиваль решил отказаться от производства нового мерча, чтобы люди задумались об осознанном потреблении. Приобрести футболки и рубашки можно в магазине «Маркет Арка» в ТЦ Sila Voli.

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Мерч Уральского федерального университета, фестивалей «Ночь музыки» и STENOGRAFFIA, проекта «Вещь добра» и компании «Атомстройкомплекс» получил новую жизнь. «Бренд 2.0» из Екатеринбурга выпустил капсульную коллекцию из 50 футболок и 25 рубашек, которые сшили из завалявшейся на складе одежды. Об этом URA.RU рассказали представители паблик-арт-программы «ЧО». «Мы сделали целую партию новых оригинальных изделий из невостребованного мерча. Для нас это новый опыт — создавать первый большой тираж. Но и в этом случае мы остаемся верны себе: все вещи отличаются между собой», — пояснил основатель бернда Никита Литвиненко. Руководитель паблик-арт программы «ЧО» Никита Харисов уточнил, что в этом году фестиваль решил отказаться от производства нового мерча, чтобы люди задумались об осознанном потреблении. Приобрести футболки и рубашки можно в магазине «Маркет Арка» в ТЦ Sila Voli.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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