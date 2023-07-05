05 июля 2023

В Перми открылся магазин женской одежды больших размеров Lady Sharm

© Служба новостей «URA.RU»
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Бутики одежды в торговом центре I MALL. Пермь, бутик женской одежды
Одежду для магазина шьют в Санкт-Петербурге Фото:

В пермском ТРК «Семья» открылся магазин федеральной сети Lady Sharm. Он специализируется на продаже женской одежды больших размеров. Отдел расположен на третьем этаже первой очереди торгово-развлекательного центра.

«На третьем этаже открылся магазин Lady Sharm. Бренд сфокусирован на одежде с идеальной посадкой для женщин с размерами группы „plus size“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ТРК.

Одежду для бренда Lady Sharm шьют в Санкт-Петербурге. Там же в 2001 году открылся первый магазин сети. Сейчас одежда бренда продается в 50 фирменных магазинах по всей России.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми откроется первый магазин турецкого бренда LC Waikiki. Он будет расположен в ТРК «СпешиLove».

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В пермском ТРК «Семья» открылся магазин федеральной сети Lady Sharm. Он специализируется на продаже женской одежды больших размеров. Отдел расположен на третьем этаже первой очереди торгово-развлекательного центра. «На третьем этаже открылся магазин Lady Sharm. Бренд сфокусирован на одежде с идеальной посадкой для женщин с размерами группы „plus size“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ТРК. Одежду для бренда Lady Sharm шьют в Санкт-Петербурге. Там же в 2001 году открылся первый магазин сети. Сейчас одежда бренда продается в 50 фирменных магазинах по всей России. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми откроется первый магазин турецкого бренда LC Waikiki. Он будет расположен в ТРК «СпешиLove».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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