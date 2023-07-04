04 июля 2023

Пермякам назвали точную дату открытия в городе первого магазина LC Waikiki

Первый магазин LC Waikiki откроется в пермском ТРК «СпешиLove» 11 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины Vilet, Dub, Maag. Екатеринбург, магазин одежды
В день открытия будет действовать скидка 20% на весь ассортимент Фото:

Первый магазин одежды турецкого бренда LC Waikiki откроется в ТРК «СпешиLove» 11 июля. Отдел будет расположен на втором этаже и займет часть площадей, на которых раньше находился торговый отдел H&M. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТРК.

«11 июля 2023 года в ТРК „СпешиLove“ планируется открытие первого в Пермском регионе магазина турецкого бренда LC Waikiki. Общая площадь составит 1790 кв. м. В день открытия магазин порадует покупателей зажигательной музыкой от диджея, угощениями и скидкой в 20% на весь ассортимент», — сообщили в пресс-службе.

В ассортименте магазина будет представлена одежда и аксессуары для мужчин, женщин, детей и малышей с рождения, а также товары для дома LCW Home. Сейчас в отделе завершают установку оборудования и раскладывают товар.

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Первый магазин одежды турецкого бренда LC Waikiki откроется в ТРК «СпешиLove» 11 июля. Отдел будет расположен на втором этаже и займет часть площадей, на которых раньше находился торговый отдел H&M. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТРК. «11 июля 2023 года в ТРК „СпешиLove“ планируется открытие первого в Пермском регионе магазина турецкого бренда LC Waikiki. Общая площадь составит 1790 кв. м. В день открытия магазин порадует покупателей зажигательной музыкой от диджея, угощениями и скидкой в 20% на весь ассортимент», — сообщили в пресс-службе. В ассортименте магазина будет представлена одежда и аксессуары для мужчин, женщин, детей и малышей с рождения, а также товары для дома LCW Home. Сейчас в отделе завершают установку оборудования и раскладывают товар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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