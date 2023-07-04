Пермякам назвали точную дату открытия в городе первого магазина LC Waikiki

Первый магазин одежды турецкого бренда LC Waikiki откроется в ТРК «СпешиLove» 11 июля. Отдел будет расположен на втором этаже и займет часть площадей, на которых раньше находился торговый отдел H&M. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ТРК.
«11 июля 2023 года в ТРК „СпешиLove“ планируется открытие первого в Пермском регионе магазина турецкого бренда LC Waikiki. Общая площадь составит 1790 кв. м. В день открытия магазин порадует покупателей зажигательной музыкой от диджея, угощениями и скидкой в 20% на весь ассортимент», — сообщили в пресс-службе.
В ассортименте магазина будет представлена одежда и аксессуары для мужчин, женщин, детей и малышей с рождения, а также товары для дома LCW Home. Сейчас в отделе завершают установку оборудования и раскладывают товар.
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