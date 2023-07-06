Лукашенко анонсировал дату переговоров с Украиной

Лукашенко: переговоры с Украиной начнутся уже осенью
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Европейские лидеры готовятся к переговорам, заявил Александр Лукашенко Фото:

Переговоры с Украиной начнутся осенью 2023 года. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Однако он не уточнил, какие страны будут задействованы в переговорах.

«К осени должна ситуация измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров [с Украиной]», — рассказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание Belta. По информации президента, лидеры нескольких западных стран, в числе которых Германия и Франция, уже ведут подготовку к переговорам. Лукашенко уточнил, что европейцы устали «от этой войны».

Ранее Лукашенко предложил России и Украине начать переговоры без предварительных условий, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что предпосылок для разрешения конфликта на Украине путем дипломатии пока нет, сообщает телеканал 360.

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Переговоры с Украиной начнутся осенью 2023 года. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Однако он не уточнил, какие страны будут задействованы в переговорах. «К осени должна ситуация измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров [с Украиной]», — рассказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание Belta. По информации президента, лидеры нескольких западных стран, в числе которых Германия и Франция, уже ведут подготовку к переговорам. Лукашенко уточнил, что европейцы устали «от этой войны». Ранее Лукашенко предложил России и Украине начать переговоры без предварительных условий, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что предпосылок для разрешения конфликта на Украине путем дипломатии пока нет, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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