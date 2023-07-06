Лукашенко анонсировал дату переговоров с Украиной

Переговоры с Украиной начнутся осенью 2023 года. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Однако он не уточнил, какие страны будут задействованы в переговорах.
«К осени должна ситуация измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров [с Украиной]», — рассказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание Belta. По информации президента, лидеры нескольких западных стран, в числе которых Германия и Франция, уже ведут подготовку к переговорам. Лукашенко уточнил, что европейцы устали «от этой войны».
Ранее Лукашенко предложил России и Украине начать переговоры без предварительных условий, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что предпосылок для разрешения конфликта на Украине путем дипломатии пока нет, сообщает телеканал 360.
Переговоры с Украиной начнутся осенью 2023 года. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Однако он не уточнил, какие страны будут задействованы в переговорах. «К осени должна ситуация измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров [с Украиной]», — рассказал Лукашенко. Его слова приводит белорусское издание Belta. По информации президента, лидеры нескольких западных стран, в числе которых Германия и Франция, уже ведут подготовку к переговорам. Лукашенко уточнил, что европейцы устали «от этой войны». Ранее Лукашенко предложил России и Украине начать переговоры без предварительных условий, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что предпосылок для разрешения конфликта на Украине путем дипломатии пока нет, сообщает телеканал 360.