В Екатеринбурге показали, как кипит жизнь на съемочной площадке нового фильма. Фото

В Екатеринбург приехали снимать комедийный фильм «Разъезд»

06 июля 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Съемки завершатся 7 июля Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге продолжаются съемки короткометражного фильма «Разъезд». В нем играют Татьяна Догилева («Склифософский», «Покровские ворота»), Маша Смольникова («Елки-8», «Сталинград») и Максим Стоянов («Вызов», «Нелюбовь», «Мерзлая земля»), а помогают в этом выпускники Школы кино Свердловской киностудии. В один из дней на киноплощадке удалось побывать URA.RU. «Это история очень узнаваемая и понятная каждому: узкая дорога, на которой встречаются две машины и не могут разъехаться. В один прекрасный день на дороге пересеклись женщина, которая всегда привыкла сдавать назад и делать то, что ее просят, и мужчина, который никогда не сдает назад принципиально. В этот день у героини случился ряд событий, когда она впервые в жизни решила отстоять свое право на жизнь и на то, чтобы ей уступили дорогу», — рассказала режиссер Мария Меленевская. Для нее это первое игровое кино, ранее девушка выступала в качестве креативного продюсера и сценариста онлайн-площадки START, но сейчас решила попробовать себя в новом амплуа. Мария Смольникова — из Екатеринбурга, поэтому с радостью вернулась в родной город ради съемок, а заодно решила повидаться с родным. Актриса признается, что она немного похожа на свою воспитанную героиню. «Интеллигентная женщина, которая всем помогает, всех понимает и дает взаймы. Иногда у таких людей случаются срывы, потому что они терпят-терпят, пытаются все принимать. Но я считаю, что нужно сразу обозначать свои границы», — подчеркнула Смольникова. На площадке сегодня присутствует и екатеринбуржец Илья Белов, который прославился благодаря сериалу «Кафе „Куба“». У него роль неверного мужа главной героини, которую играет Смольникова. Перед выходом на площадку актеру пришлось побывать у гримера и совершить одну странную вещь. «Чтобы выглядело естественно, меня попросили надеть носки на руки, чтобы они выглядели поношенными — по сюжету мне их будут заталкивать в рот», — смеется Белов. Над одной небольшой сценой кинодеятели могут трудиться по часу и более: звук и картинка должны быть идеальными. Поэтому, как признается команда, у них на площадке атмосфера и дисциплина, как в армии. Последний съемочный день пройдет завтра. После этого кинодеятели приступят к монтажу. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стартовали съемки фильма «Разъезд». Они продлятся до 7 июля. Режиссером картины выступает Мария Меленевская, которая продюсировала такие проекты, как фильм «Далекие близкие», сериалы AMORE MORE и «Престиж». «Разъезд» выйдет в общероссийский прокат в онлайн-кинотеатрe START в 2024 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге продолжаются съемки короткометражного фильма «Разъезд». В нем играют Татьяна Догилева («Склифософский», «Покровские ворота»), Маша Смольникова («Елки-8», «Сталинград») и Максим Стоянов («Вызов», «Нелюбовь», «Мерзлая земля»), а помогают в этом выпускники Школы кино Свердловской киностудии. В один из дней на киноплощадке удалось побывать URA.RU. «Это история очень узнаваемая и понятная каждому: узкая дорога, на которой встречаются две машины и не могут разъехаться. В один прекрасный день на дороге пересеклись женщина, которая всегда привыкла сдавать назад и делать то, что ее просят, и мужчина, который никогда не сдает назад принципиально. В этот день у героини случился ряд событий, когда она впервые в жизни решила отстоять свое право на жизнь и на то, чтобы ей уступили дорогу», — рассказала режиссер Мария Меленевская. Для нее это первое игровое кино, ранее девушка выступала в качестве креативного продюсера и сценариста онлайн-площадки START, но сейчас решила попробовать себя в новом амплуа. Мария Смольникова — из Екатеринбурга, поэтому с радостью вернулась в родной город ради съемок, а заодно решила повидаться с родным. Актриса признается, что она немного похожа на свою воспитанную героиню. «Интеллигентная женщина, которая всем помогает, всех понимает и дает взаймы. Иногда у таких людей случаются срывы, потому что они терпят-терпят, пытаются все принимать. Но я считаю, что нужно сразу обозначать свои границы», — подчеркнула Смольникова. На площадке сегодня присутствует и екатеринбуржец Илья Белов, который прославился благодаря сериалу «Кафе „Куба“». У него роль неверного мужа главной героини, которую играет Смольникова. Перед выходом на площадку актеру пришлось побывать у гримера и совершить одну странную вещь. «Чтобы выглядело естественно, меня попросили надеть носки на руки, чтобы они выглядели поношенными — по сюжету мне их будут заталкивать в рот», — смеется Белов. Над одной небольшой сценой кинодеятели могут трудиться по часу и более: звук и картинка должны быть идеальными. Поэтому, как признается команда, у них на площадке атмосфера и дисциплина, как в армии. Последний съемочный день пройдет завтра. После этого кинодеятели приступят к монтажу. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге стартовали съемки фильма «Разъезд». Они продлятся до 7 июля. Режиссером картины выступает Мария Меленевская, которая продюсировала такие проекты, как фильм «Далекие близкие», сериалы AMORE MORE и «Престиж». «Разъезд» выйдет в общероссийский прокат в онлайн-кинотеатрe START в 2024 году.