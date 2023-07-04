Съемки завершатся 7 июля Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбург на съемки фильма «Разъезд» приехали Татьяна Догилева («Склифософский», «Покровские ворота»), Маша Смольникова («Елки-8», «Сталинград») и Максим Стоянов («Вызов», «Мерзлая земля»). Работа над короткометражной картиной пройдет с 4 по 7 июля.

«Мы начали снимать фильм „Разъезд“. Тарелка разбита, камера готова, группа на площадке — Свердловская киностудия снова снимает кино в Екатеринбурге», — сообщает Свердловская киностудия в своем telegram-канале.

Сюжет крутится вокруг интеллигентной женщины, которая работает в букинистическом магазине. Она неконфликтная и удобная, и кажется, что давно забыла о себе и будет бесконечно подстраиваться. Но в один день ее жизнь меняется и ей предлагается два варианта: продолжать бездействовать или начать новую жизнь.

Фильм стал совместной работой опытных кинематографистов и выпускников Школы кино Свердловской киностудии. Режиссером картины выступает Мария Меленевская, которая продюсировала такие проекты, как фильм «Далекие близкие», сериалы AMORE MORE и «Престиж». «Разъезд» выйдет в общероссийский прокат в онлайн-кинотеатрe START в 2024 году.

В начале июня в Екатеринбурге завершились съемки фильма «Исчезнувший велосипедист», в котором главные роли исполнили Антон Лапенко («Внутри Лапенко», «Чики») и Тимофей Трибунцев («Доктор Лиза», «Метод», «Остров»). Также URA.RU рассказывало, над какими фильмами трудятся представители кино сейчас и почему решили запустить экскурсии по местам легендарных картин.

На фото — создатели фильма. Это продюсеры Ольга Ерофеева-Муравьева, режиссер Мария Меленевская, директор киностудии Виктор Шадрин и оператор-постановщик Андрей Давыдовский Фото: telegram-канал Свердловской киностудии

Фото: сайт Свердловской киностудии