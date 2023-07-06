В Екатеринбурге в одном из районов отключили электричество

В Екатеринбурге в районе «Вторчермет» несколько улиц остались без электричества. Об этом рассказали читатели URA.RU.
«На „Вторчермете“ нет электричества. Уже полчаса сидим в темноте. Братская, Агрономическая, Титова. Уже третий раз за вечер выключилось», — сообщил наш подписчик.
Корреспонденту URA.RU в компании «Россети Урал» уточнили информацию по отключению. «В районе „Вторчермет“ идут восстановительные работы. Ориентировочное время подключения электричества — час ночи», — сообщили в сетевой компании.
Ранее URA.RU сообщало об отключении электричества в жилых домах Екатеринбурга. В связи с ремонтом на подстанции без света останутся дома на улицах Малышева и Комсомольская.
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