В Екатеринбурге в одном из районов отключили электричество

В Екатеринбурге в районе «Вторчермет» отключили электричество в связи с ремонтом сетей
© Служба новостей «URA.RU»
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Электроэнергию включат ближе к ночи Фото:

В Екатеринбурге в районе «Вторчермет» несколько улиц остались без электричества. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«На „Вторчермете“ нет электричества. Уже полчаса сидим в темноте. Братская, Агрономическая, Титова. Уже третий раз за вечер выключилось», — сообщил наш подписчик.

Корреспонденту URA.RU в компании «Россети Урал» уточнили информацию по отключению. «В районе „Вторчермет“ идут восстановительные работы. Ориентировочное время подключения электричества — час ночи», — сообщили в сетевой компании.

Ранее URA.RU сообщало об отключении электричества в жилых домах Екатеринбурга. В связи с ремонтом на подстанции без света останутся дома на улицах Малышева и Комсомольская.

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В Екатеринбурге в районе «Вторчермет» несколько улиц остались без электричества. Об этом рассказали читатели URA.RU. «На „Вторчермете“ нет электричества. Уже полчаса сидим в темноте. Братская, Агрономическая, Титова. Уже третий раз за вечер выключилось», — сообщил наш подписчик. Корреспонденту URA.RU в компании «Россети Урал» уточнили информацию по отключению. «В районе „Вторчермет“ идут восстановительные работы. Ориентировочное время подключения электричества — час ночи», — сообщили в сетевой компании. Ранее URA.RU сообщало об отключении электричества в жилых домах Екатеринбурга. В связи с ремонтом на подстанции без света останутся дома на улицах Малышева и Комсомольская.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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