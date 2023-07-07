ARD: немецкая разведка прослушивала переговоры Пригожина и Лукашенко

07 июля 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Переговоры Евгения Пригожина и Александра Лукашенко прослушивала немецкая Федеральная разведывательная служба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Немецкая Федеральная разведывательная служба (БНД) прослушивала переговоры основателя ЧВК «Вагнер», бизнесмена Евгения Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко после попытки мятежа в России 24 июня. Об этом стало известно по итогам журналистского расследования немецких радиовещательных компаний WDR и NDR, которые входят в медиагруппу ARD. «Согласно расследованию WDR и NDR, она (БНД — ред. URA.RU), должно быть, следила за переговорами между главой „Вагнера“ Пригожиным и Лукашенко», — говорится в сообщении . Отмечается, что БНД знала заранее о попытке мятежа в РФ. БНД узнала о посреднической роли Лукашенко напрямую. Однако представитель разведывательной службы не стал комментировать источники получения информации о переговорах. Отмечается, что в Германии были подозрения о мятеже примерно за неделю до произошедшего, предпринимались попытки проверить данные у партнеров. Из-за многочисленных проверок разведывательная служба Германии не сообщила канцлеру Олафу Шольцу о возможной попытке мятежа в РФ. БНД рассказала правительству Германии накануне вечером 23 июня. Ранее в Федеральной разведывательной службе Германии началась внутренняя проверка из-за неосведомленности спецслужбы о попытке мятежа Пригожина в России. 24 июня предприниматель обвинил Минобороны России в ударе по позициям его частной армии. После чего устроил попытку вооруженного мятежа. Мятеж Пригожина длился меньше суток. Когда до Москвы оставалось 200 километров, Пригожин отдал приказ ЧВК «Вагнер» повернуть назад. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Немецкая Федеральная разведывательная служба (БНД) прослушивала переговоры основателя ЧВК «Вагнер», бизнесмена Евгения Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко после попытки мятежа в России 24 июня. Об этом стало известно по итогам журналистского расследования немецких радиовещательных компаний WDR и NDR, которые входят в медиагруппу ARD. «Согласно расследованию WDR и NDR, она (БНД — ред. URA.RU), должно быть, следила за переговорами между главой „Вагнера“ Пригожиным и Лукашенко», — говорится в сообщении. Отмечается, что БНД знала заранее о попытке мятежа в РФ. БНД узнала о посреднической роли Лукашенко напрямую. Однако представитель разведывательной службы не стал комментировать источники получения информации о переговорах. Отмечается, что в Германии были подозрения о мятеже примерно за неделю до произошедшего, предпринимались попытки проверить данные у партнеров. Из-за многочисленных проверок разведывательная служба Германии не сообщила канцлеру Олафу Шольцу о возможной попытке мятежа в РФ. БНД рассказала правительству Германии накануне вечером 23 июня. Ранее в Федеральной разведывательной службе Германии началась внутренняя проверка из-за неосведомленности спецслужбы о попытке мятежа Пригожина в России. 24 июня предприниматель обвинил Минобороны России в ударе по позициям его частной армии. После чего устроил попытку вооруженного мятежа. Мятеж Пригожина длился меньше суток. Когда до Москвы оставалось 200 километров, Пригожин отдал приказ ЧВК «Вагнер» повернуть назад.