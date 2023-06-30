В Германии начались проверки после мятежа Пригожина

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
В немецкой разведке начались проверки после пропуска информации о мятеже Пригожина Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

В Федеральной разведывательной службе Германии (BND) 27 июня началась внутренняя проверка из-за неосведомленности спецслужбы о попытке мятежа предпринимателя Евгения Пригожина в России 24 июня. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

«Во вторник в штаб-квартире [BND] на Шоссештрассе в Берлине был отдан приказ проверить уровень осведомленности и всю информацию, полученную от спецслужб дружественных стран», — говорится в сообщении. Отмечается, что немецкие спецслужбы поздно узнали о мятеже Пригожина.

Разведка в Германии узнала о вооруженном мятеже Пригожина спустя сутки. В субботу спецслужба подготовила документ о мятеже, однако американская разведка оказалась проворнее: она предупреждала о начале конфликта заранее.

24 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по позициям его частной армии и начал вооруженный мятеж. В ведомстве тут же опровергли заявление бизнесмена. Армия Пригожина захватила штаб Южного военного округа после того, как зашла в Ростов-на-Дону. В США отметили после окончания мятежа, что президент России Владимир Путин оказался в сильной позиции после произошедшего.

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В Федеральной разведывательной службе Германии (BND) 27 июня началась внутренняя проверка из-за неосведомленности спецслужбы о попытке мятежа предпринимателя Евгения Пригожина в России 24 июня. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel. «Во вторник в штаб-квартире [BND] на Шоссештрассе в Берлине был отдан приказ проверить уровень осведомленности и всю информацию, полученную от спецслужб дружественных стран», — говорится в сообщении. Отмечается, что немецкие спецслужбы поздно узнали о мятеже Пригожина. Разведка в Германии узнала о вооруженном мятеже Пригожина спустя сутки. В субботу спецслужба подготовила документ о мятеже, однако американская разведка оказалась проворнее: она предупреждала о начале конфликта заранее. 24 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по позициям его частной армии и начал вооруженный мятеж. В ведомстве тут же опровергли заявление бизнесмена. Армия Пригожина захватила штаб Южного военного округа после того, как зашла в Ростов-на-Дону. В США отметили после окончания мятежа, что президент России Владимир Путин оказался в сильной позиции после произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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