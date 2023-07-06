Лукашенко заявил, что Путин не будет «мочить» Пригожина

Президент России Владимир Путин не будет ликвидировать основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
«Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра „замочат“… Нет, этого не будет», — заявил Лукашенко, его слова приводит telegram-канал «Sputnik Беларусь».
Лукашенко также отметил, что 5 июля он разговаривал с Евгением Пригожиным. Последний отметил, что будет работать во благо России.
После мятежа 24 июня Пригожин уехал в Белоруссию. Об этом сообщал сам Лукашенко, передает RT. Однако по последней информации, глава ЧВК «Вагнер» находится в Санкт-Петербурге.
Мятеж Пригожина начался в конце июня. Тогда основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны в нанесении ударов по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли эти слова. После этого Пригожин объявил о начале мятежа.
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