Лукашенко заявил, что Путин не будет «мочить» Пригожина

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Евгений Пригожин в разговоре с Александром Лукашенко отметил, что будет служить на благо России Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Президент России Владимир Путин не будет ликвидировать основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра „замочат“… Нет, этого не будет», — заявил Лукашенко, его слова приводит telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Лукашенко также отметил, что 5 июля он разговаривал с Евгением Пригожиным. Последний отметил, что будет работать во благо России.

После мятежа 24 июня Пригожин уехал в Белоруссию. Об этом сообщал сам Лукашенко, передает RT. Однако по последней информации, глава ЧВК «Вагнер» находится в Санкт-Петербурге.

Мятеж Пригожина начался в конце июня. Тогда основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны в нанесении ударов по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли эти слова. После этого Пригожин объявил о начале мятежа.

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Президент России Владимир Путин не будет ликвидировать основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. «Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра „замочат“… Нет, этого не будет», — заявил Лукашенко, его слова приводит telegram-канал «Sputnik Беларусь». Лукашенко также отметил, что 5 июля он разговаривал с Евгением Пригожиным. Последний отметил, что будет работать во благо России. После мятежа 24 июня Пригожин уехал в Белоруссию. Об этом сообщал сам Лукашенко, передает RT. Однако по последней информации, глава ЧВК «Вагнер» находится в Санкт-Петербурге. Мятеж Пригожина начался в конце июня. Тогда основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны в нанесении ударов по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли эти слова. После этого Пригожин объявил о начале мятежа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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