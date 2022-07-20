Александр Воложанин хочет вернуться в отряд Кадырова после ранения Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участвовавший в спецоперации РФ на Украине лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр Воложанин, который сейчас проходит лечение после ранения, надеется вновь попасть в отряд Кадырова. О своих намерениях он сообщил в социальных сетях.

«Рамзан Кадыров собрал полк, который пойдет очищать Киев от нациков. Мои боевые братья, с кем я был на спецоперации, входят туда. Возможно, и я туда войду после всех лечений», — написал Воложанин на совей странице в соцсети «ВКонтакте».

Челябинец начал участвовать в спецоперации на Украине в качестве добровольца. Он прошел отбор в спецназ Кадырова и под позывным «Якудза» стал частью штурмового отряда Нохчи. В одном из боев Воложанин получил серьезные ранения. Взрывом ему разорвало перепонки и повредило глаз. Он проходил лечение в госпитале Ростова-на-Дону, а на днях приехал в Москву для восстановления в санатории.

Спецоперация, которую проводит Россия на территории Украины, призвана завершить боевые действия на Донбассе, спасти его жителей от геноцида со стороны киевских властей. Президент РФ Владимир Путин назвал ее проведение вынужденной мерой. Российские солдаты проявляют отвагу и самоотверженность, защищая государственные интересы.