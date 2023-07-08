В Сургуте за день утонуло три человека

Тело мужчины из воды достали водолазы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте на водоеме между Югорским трактом и улицей Мелик-Карамова водолазы вытащили из воды тело утонувшего мужчины. Предположительно, погибший был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Третье происшествие произошло 9 июля в 20.35 на водоеме, расположенном между Югорским трактом и улицей Мелик-Карамова. Утонул мужчина, из воды погибшего достали водолазы. По предварительной информации, до купания мужчина употреблял спиртные напитки», — говорится в сообщении.

Мэрия напоминает жителям, что в Сургуте нет мест, разрешенных для купания. На берегах установлены соответствующие информационных знаки. Горожан просят соблюдать меры предосторожности.

Ранее в Сургуте (ХМАО) 9 июля в реке Черная утонул мужчина. В этот же день на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 утонул второй мужчина. Предварительно установлено, что оба погибших купались в состоянии алкогольного опьянения.