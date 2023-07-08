08 июля 2023
07 июля 2023

В Сургуте за день утонуло три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Экодесант. Челябинск, аквалангист, водолаз, ныряльщик
Тело мужчины из воды достали водолазы Фото:

В Сургуте на водоеме между Югорским трактом и улицей Мелик-Карамова водолазы вытащили из воды тело утонувшего мужчины. Предположительно, погибший был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Третье происшествие произошло 9 июля в 20.35 на водоеме, расположенном между Югорским трактом и улицей Мелик-Карамова. Утонул мужчина, из воды погибшего достали водолазы. По предварительной информации, до купания мужчина употреблял спиртные напитки», — говорится в сообщении.

Мэрия напоминает жителям, что в Сургуте нет мест, разрешенных для купания. На берегах установлены соответствующие информационных знаки. Горожан просят соблюдать меры предосторожности.

Ранее в Сургуте (ХМАО) 9 июля в реке Черная утонул мужчина. В этот же день на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 утонул второй мужчина. Предварительно установлено, что оба погибших купались в состоянии алкогольного опьянения.

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В Сургуте на водоеме между Югорским трактом и улицей Мелик-Карамова водолазы вытащили из воды тело утонувшего мужчины. Предположительно, погибший был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. «Третье происшествие произошло 9 июля в 20.35 на водоеме, расположенном между Югорским трактом и улицей Мелик-Карамова. Утонул мужчина, из воды погибшего достали водолазы. По предварительной информации, до купания мужчина употреблял спиртные напитки», — говорится в сообщении. Мэрия напоминает жителям, что в Сургуте нет мест, разрешенных для купания. На берегах установлены соответствующие информационных знаки. Горожан просят соблюдать меры предосторожности. Ранее в Сургуте (ХМАО) 9 июля в реке Черная утонул мужчина. В этот же день на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 утонул второй мужчина. Предварительно установлено, что оба погибших купались в состоянии алкогольного опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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