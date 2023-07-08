В ХМАО во время купания утонул отдыхающий

09 июля 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Власти Сургута напоминают жителям, что в городе нет водоемов пригодных для купания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) во время купания на реке Черная в районе улицы Аэрофлотская утонул мужчина. По информации администрации муниципалитета, погибший отправился в воду в состоянии алкогольного опьянения. «Сегодня в 11:15 в единую дежурно-диспетчерскую службу города на телефон „112“ поступило сообщение, что на реке Черная в районе ул. Аэрофлотская утонул человек. По предварительной информации, отправившись плавать, он находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщают власти Сургута в официальном telegram-канале. Уточняется, что тело погибшего спасатели извлекли из воды. Ранее URA.RU сообщало, что в Урае (ХМАО) во время купания в реке Конде утонул молодой человек. Как сообщили в администрации, молодой мужчина пошел купаться, где это строго запрещено.

В Сургуте (ХМАО) во время купания на реке Черная в районе улицы Аэрофлотская утонул мужчина. По информации администрации муниципалитета, погибший отправился в воду в состоянии алкогольного опьянения. «Сегодня в 11:15 в единую дежурно-диспетчерскую службу города на телефон „112“ поступило сообщение, что на реке Черная в районе ул. Аэрофлотская утонул человек. По предварительной информации, отправившись плавать, он находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщают власти Сургута в официальном telegram-канале. Уточняется, что тело погибшего спасатели извлекли из воды. Ранее URA.RU сообщало, что в Урае (ХМАО) во время купания в реке Конде утонул молодой человек. Как сообщили в администрации, молодой мужчина пошел купаться, где это строго запрещено.