В ХМАО во время купания утонул отдыхающий

В Сургуте (ХМАО) во время купания на реке Черная в районе улицы Аэрофлотская утонул мужчина. По информации администрации муниципалитета, погибший отправился в воду в состоянии алкогольного опьянения.
«Сегодня в 11:15 в единую дежурно-диспетчерскую службу города на телефон „112“ поступило сообщение, что на реке Черная в районе ул. Аэрофлотская утонул человек. По предварительной информации, отправившись плавать, он находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщают власти Сургута в официальном telegram-канале. Уточняется, что тело погибшего спасатели извлекли из воды.
Ранее URA.RU сообщало, что в Урае (ХМАО) во время купания в реке Конде утонул молодой человек. Как сообщили в администрации, молодой мужчина пошел купаться, где это строго запрещено.
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