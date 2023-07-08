08 июля 2023
07 июля 2023

В ХМАО во время купания утонул отдыхающий

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Власти Сургута напоминают жителям, что в городе нет водоемов пригодных для купания Фото:

В Сургуте (ХМАО) во время купания на реке Черная в районе улицы Аэрофлотская утонул мужчина. По информации администрации муниципалитета, погибший отправился в воду в состоянии алкогольного опьянения.

«Сегодня в 11:15 в единую дежурно-диспетчерскую службу города на телефон „112“ поступило сообщение, что на реке Черная в районе ул. Аэрофлотская утонул человек. По предварительной информации, отправившись плавать, он находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщают власти Сургута в официальном telegram-канале. Уточняется, что тело погибшего спасатели извлекли из воды.

Ранее URA.RU сообщало, что в Урае (ХМАО) во время купания в реке Конде утонул молодой человек. Как сообщили в администрации, молодой мужчина пошел купаться, где это строго запрещено.

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В Сургуте (ХМАО) во время купания на реке Черная в районе улицы Аэрофлотская утонул мужчина. По информации администрации муниципалитета, погибший отправился в воду в состоянии алкогольного опьянения. «Сегодня в 11:15 в единую дежурно-диспетчерскую службу города на телефон „112“ поступило сообщение, что на реке Черная в районе ул. Аэрофлотская утонул человек. По предварительной информации, отправившись плавать, он находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщают власти Сургута в официальном telegram-канале. Уточняется, что тело погибшего спасатели извлекли из воды. Ранее URA.RU сообщало, что в Урае (ХМАО) во время купания в реке Конде утонул молодой человек. Как сообщили в администрации, молодой мужчина пошел купаться, где это строго запрещено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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