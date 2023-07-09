09 июля 2023
08 июля 2023

Пермские медики раскрыли неочевидную опасность солнечного удара

«Профессорская клиника»: солнечный удар опасен отложенными последствиями
© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация людей из ТЦ Кристалл. Тюмень, жара, солнце, солнечный день
Жара и солнце могут быть опасными из-за риска теплового удара Фото:

В Пермском крае синоптики обещают жару до +37 градусов, а медики предупреждают об опасности теплового удара. Как рассказали в «Профессорской клинике», он может проявиться и спустя несколько часов после нахождения человека на солнце.

«Важно помнить, что солнечный удар может проявиться спустя 6—10 часов после нахождения на солнце. Появившиеся ломота в теле и повышенная температура — сигналы для обращения к врачу», — говорится на сайте клиники.

Пострадать от длительного нахождения на солнце или в душном помещении может каждый. Но особенно подвержены перегреванию люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом, артериальной гипертензией, ожирением, эндокринными расстройствами, говорят медики. Перегревание также легко наступает у малышей до одного года.

Среди основных симптомов теплового удара врачи называют головокружение, слабость и плохую координацию движений. У пострадавшего может разболеться голова, помутиться зрение, появиться боль в мышцах, тошнота. В случае обнаружения таких признаков, человека нужно перенести в прохладное, проветриваемое место, уложить и сделать холодные компрессы на лоб и затылок. Обязательно вызвать скорую помощь.

10 июля, по прогнозам специалистов ГИС Центра ПГНИУ, на юге Пермского края ожидается жара до +37 градусов. В Перми температура воздуха прогнозируется на уровне от +25 до +30 градусов.

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В Пермском крае синоптики обещают жару до +37 градусов, а медики предупреждают об опасности теплового удара. Как рассказали в «Профессорской клинике», он может проявиться и спустя несколько часов после нахождения человека на солнце. «Важно помнить, что солнечный удар может проявиться спустя 6—10 часов после нахождения на солнце. Появившиеся ломота в теле и повышенная температура — сигналы для обращения к врачу», — говорится на сайте клиники. Пострадать от длительного нахождения на солнце или в душном помещении может каждый. Но особенно подвержены перегреванию люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом, артериальной гипертензией, ожирением, эндокринными расстройствами, говорят медики. Перегревание также легко наступает у малышей до одного года. Среди основных симптомов теплового удара врачи называют головокружение, слабость и плохую координацию движений. У пострадавшего может разболеться голова, помутиться зрение, появиться боль в мышцах, тошнота. В случае обнаружения таких признаков, человека нужно перенести в прохладное, проветриваемое место, уложить и сделать холодные компрессы на лоб и затылок. Обязательно вызвать скорую помощь. 10 июля, по прогнозам специалистов ГИС Центра ПГНИУ, на юге Пермского края ожидается жара до +37 градусов. В Перми температура воздуха прогнозируется на уровне от +25 до +30 градусов.
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