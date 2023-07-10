Неизвестные обстреляли жилой дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители поселка «Мичуринский» (Екатеринбург) заявили о стрельбе. Неизвестные обстреляли окна пятиэтажки на Широкореченской, 47. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«Стрельба в Мичуринском. Неизвестные обстреляли окна пятиэтажки на Широкореченской, 47. Разбиты стекла в нескольких квартирах на пятом этаже. В происшествии разбирается полиция, пострадавших нет. Виновник еще не найден», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там заявили, что данная информация зарегистрирована в отделе полиции № 8 УМВД России по г. Екатеринбургу. «Проводятся проверочные мероприятия», — отметили в ведомстве.