В Екатеринбурге неизвестные открыли стрельбу по жилому дому. Фото

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Неизвестные обстреляли жилой дом Фото:

Жители поселка «Мичуринский» (Екатеринбург) заявили о стрельбе. Неизвестные обстреляли окна пятиэтажки на Широкореченской, 47. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«Стрельба в Мичуринском. Неизвестные обстреляли окна пятиэтажки на Широкореченской, 47. Разбиты стекла в нескольких квартирах на пятом этаже. В происшествии разбирается полиция, пострадавших нет. Виновник еще не найден», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там заявили, что данная информация зарегистрирована в отделе полиции № 8 УМВД России по г. Екатеринбургу. «Проводятся проверочные мероприятия», — отметили в ведомстве.

Фото:

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Жители поселка «Мичуринский» (Екатеринбург) заявили о стрельбе. Неизвестные обстреляли окна пятиэтажки на Широкореченской, 47. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Стрельба в Мичуринском. Неизвестные обстреляли окна пятиэтажки на Широкореченской, 47. Разбиты стекла в нескольких квартирах на пятом этаже. В происшествии разбирается полиция, пострадавших нет. Виновник еще не найден», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там заявили, что данная информация зарегистрирована в отделе полиции № 8 УМВД России по г. Екатеринбургу. «Проводятся проверочные мероприятия», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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