Пермяки поругались в поисках виноватых за поджог 15-летней школьницы

10 июля 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Девочка лежит в местной больнице в тяжелом состоянии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Пермского края перессорились в социальных сетях, обсуждая историю того, как подросток в поселке Октябрьский поджег свою знакомую 8 июля. Одни пользователи обвинили подозреваемого мальчика и его родителей, другие считают, что пострадавшей не следовало ходить гулять той ночью. «Надо посадить на пожизненное», — выразил свое мнение Виталий Андреев. «Каким образом это уже поможет? Они — дети с неустойчивой психикой. Их точно накажут. Правильнее было бы на отдельную скамью рядом посадить родителей, а также продавших спиртное подросткам или купивших по их просьбе», — ответила ему Рауфа Баянова. «Родители девочек подростков, это всем вам звонок, круглыми ночами ваши дочери крутятся вокруг баров, пьют пиво с кем попало, сушат мозги парилками, вот закономерный итог. И девочки, вы сами прекрасно знаете, что раз вас позвали в пьяную компанию, вы интересны совсем не как собутыльник и во всех трагических случаях вы виноваты сами», — переложил вину на плечи пострадавшей Георгий Лабытнангский. «Ну как всегда, жертва сама виновата, не насильники и убийцы, а именно жертва. Может быть это набат для родителей мальчиков? Как бы ни выглядела, чтобы ни делала девушка/женщина, у мужчины нет права причинять ей вред», — не согласилась с ним Таня Миланович. Пострадавшую от рук поджигателя школьницу заметил рядом с железнодорожными путями, проезжающий мимо машинист поезда. Именно он вызвал экстренные службы и девочку в тяжелом состоянии отправили в местную больницу, где она находится до сих пор. Следователи возбудили уголовное дело и арестовали подростка, которому предъявили обвинение в покушении на убийство школьницы, он отправлен в СИЗО на два месяца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Пермского края перессорились в социальных сетях, обсуждая историю того, как подросток в поселке Октябрьский поджег свою знакомую 8 июля. Одни пользователи обвинили подозреваемого мальчика и его родителей, другие считают, что пострадавшей не следовало ходить гулять той ночью. «Надо посадить на пожизненное», — выразил свое мнение Виталий Андреев. «Каким образом это уже поможет? Они — дети с неустойчивой психикой. Их точно накажут. Правильнее было бы на отдельную скамью рядом посадить родителей, а также продавших спиртное подросткам или купивших по их просьбе», — ответила ему Рауфа Баянова. «Родители девочек подростков, это всем вам звонок, круглыми ночами ваши дочери крутятся вокруг баров, пьют пиво с кем попало, сушат мозги парилками, вот закономерный итог. И девочки, вы сами прекрасно знаете, что раз вас позвали в пьяную компанию, вы интересны совсем не как собутыльник и во всех трагических случаях вы виноваты сами», — переложил вину на плечи пострадавшей Георгий Лабытнангский. «Ну как всегда, жертва сама виновата, не насильники и убийцы, а именно жертва. Может быть это набат для родителей мальчиков? Как бы ни выглядела, чтобы ни делала девушка/женщина, у мужчины нет права причинять ей вред», — не согласилась с ним Таня Миланович. Пострадавшую от рук поджигателя школьницу заметил рядом с железнодорожными путями, проезжающий мимо машинист поезда. Именно он вызвал экстренные службы и девочку в тяжелом состоянии отправили в местную больницу, где она находится до сих пор. Следователи возбудили уголовное дело и арестовали подростка, которому предъявили обвинение в покушении на убийство школьницы, он отправлен в СИЗО на два месяца.