Ирина Текслер рассказала, что искренне волнуется за своего подопечного, ведь впереди у него новая жизнь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подопечный жены челябинского губернатора Алексея Текслера Ирины поступил в Южно-Уральский государственный колледж. Речь идет о юноше по имени Артемий, написала она в своих соцсетях.

«У нас с моим подопечным Артемием сегодня важный день — мы подали документы в Южно-Уральский государственный колледж! Я сама испытала сегодня такое радостное волнение, чувство предвкушения, новая жизнь! Все экзамены позади, теперь уж точно — заслуженные каникулы! Что мы безотлагательно и сделали — после обеда поехали на городской пляж кататься на сапбордах!», — сообщила Текслер в своем telegram-канале.

Ранее Ирина Текслер рассказала, что поможет подать документы на поступление в Южно-Уральский государственный колледж своему подопечному Артемию. Проект «Наставничество», в котором взрослые становятся наставниками и старшими друзьями для ребят из детских домов, реализуется фондом 2020 в регионе уже три года.

Ирина Текслер и ее подопечный Артемий 10 июля поехали на городской пляж кататься на сапбордах Фото: соцсети Ирины Текслер

Артемий поступил в Южно-Уральский государственный колледж Фото: соцсети Ирины Текслер