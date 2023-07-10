Подопечный жены челябинского губернатора поступил в колледж. Фото

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Ирина Текслер. Челябинск, текслер ирина
Ирина Текслер рассказала, что искренне волнуется за своего подопечного, ведь впереди у него новая жизнь Фото:

Подопечный жены челябинского губернатора Алексея Текслера Ирины поступил в Южно-Уральский государственный колледж. Речь идет о юноше по имени Артемий, написала она в своих соцсетях.

«У нас с моим подопечным Артемием сегодня важный день — мы подали документы в Южно-Уральский государственный колледж! Я сама испытала сегодня такое радостное волнение, чувство предвкушения, новая жизнь! Все экзамены позади, теперь уж точно — заслуженные каникулы! Что мы безотлагательно и сделали — после обеда поехали на городской пляж кататься на сапбордах!», — сообщила Текслер в своем telegram-канале.

Ранее Ирина Текслер рассказала, что поможет подать документы на поступление в Южно-Уральский государственный колледж своему подопечному Артемию. Проект «Наставничество», в котором взрослые становятся наставниками и старшими друзьями для ребят из детских домов, реализуется фондом 2020 в регионе уже три года.

Ирина Текслер и ее подопечный Артемий 10 июля поехали на городской пляж кататься на сапбордах
Ирина Текслер и ее подопечный Артемий 10 июля поехали на городской пляж кататься на сапбордах
Фото:
Артемий поступил в Южно-Уральский государственный колледж
Артемий поступил в Южно-Уральский государственный колледж
Фото:
У подопечного Ирины Текслер начались каникулы
У подопечного Ирины Текслер начались каникулы
Фото:

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Подопечный жены челябинского губернатора Алексея Текслера Ирины поступил в Южно-Уральский государственный колледж. Речь идет о юноше по имени Артемий, написала она в своих соцсетях. «У нас с моим подопечным Артемием сегодня важный день — мы подали документы в Южно-Уральский государственный колледж! Я сама испытала сегодня такое радостное волнение, чувство предвкушения, новая жизнь! Все экзамены позади, теперь уж точно — заслуженные каникулы! Что мы безотлагательно и сделали — после обеда поехали на городской пляж кататься на сапбордах!», — сообщила Текслер в своем telegram-канале. Ранее Ирина Текслер рассказала, что поможет подать документы на поступление в Южно-Уральский государственный колледж своему подопечному Артемию. Проект «Наставничество», в котором взрослые становятся наставниками и старшими друзьями для ребят из детских домов, реализуется фондом 2020 в регионе уже три года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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