В Перми городскому парку грозит штраф в полмиллиона из-за рекламы

Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермьпарк» могут оштрафовать на полмиллиона рублей за недостоверную рекламу. Об этом предупреждает УФАС по Пермскому краю.
«В парке „Счастье есть“ находится реклама с содержанием сравнительной степени „Самый большой зеркальный лабиринт Перми“. Это противоречит рекламному законодательству, так как отсутствуют критерии сравнения относительно других лабиринтов Перми», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на данные УФАС.
Уточняется, что на предприятие, принадлежащее мэрии, может быть наложен штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей за недостоверную рекламу. Парк находится в Кировском районе Перми.
Ранее сообщалось, что в Перми на территории парка «Счастье есть» готовились открыть памп-трек с уклонами и углублениями для велосипедистов и скейтбордистов. У центрального входа был спроектирован комплекс с зеркальными лабиринтами, батут-центром, кафе, туалетами и комнатой матери и ребенка.
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