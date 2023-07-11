11 июля 2023

В Перми городскому парку грозит штраф в полмиллиона из-за рекламы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ростов на Дону. Пермь, отдых в парке, влюбленная пара
В Перми могут оштрафовать организацию, которая управляет парком за недостоверную рекламу Фото:

Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермьпарк» могут оштрафовать на полмиллиона рублей за недостоверную рекламу. Об этом предупреждает УФАС по Пермскому краю.

«В парке „Счастье есть“ находится реклама с содержанием сравнительной степени „Самый большой зеркальный лабиринт Перми“. Это противоречит рекламному законодательству, так как отсутствуют критерии сравнения относительно других лабиринтов Перми», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на данные УФАС.

Уточняется, что на предприятие, принадлежащее мэрии, может быть наложен штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей за недостоверную рекламу. Парк находится в Кировском районе Перми.

Ранее сообщалось, что в Перми на территории парка «Счастье есть» готовились открыть памп-трек с уклонами и углублениями для велосипедистов и скейтбордистов. У центрального входа был спроектирован комплекс с зеркальными лабиринтами, батут-центром, кафе, туалетами и комнатой матери и ребенка.

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Муниципальное автономное учреждение культуры «Пермьпарк» могут оштрафовать на полмиллиона рублей за недостоверную рекламу. Об этом предупреждает УФАС по Пермскому краю. «В парке „Счастье есть“ находится реклама с содержанием сравнительной степени „Самый большой зеркальный лабиринт Перми“. Это противоречит рекламному законодательству, так как отсутствуют критерии сравнения относительно других лабиринтов Перми», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на данные УФАС. Уточняется, что на предприятие, принадлежащее мэрии, может быть наложен штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей за недостоверную рекламу. Парк находится в Кировском районе Перми. Ранее сообщалось, что в Перми на территории парка «Счастье есть» готовились открыть памп-трек с уклонами и углублениями для велосипедистов и скейтбордистов. У центрального входа был спроектирован комплекс с зеркальными лабиринтами, батут-центром, кафе, туалетами и комнатой матери и ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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