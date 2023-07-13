Экс-премьер Британии назвал самого страшного врага Украины в Европе

Экс-премьер Британии Джонсон: самым большим врагом Киева в Европе становится усталость от Украины

Борис Джонсон был одним из первых европейских лидеров, предложивших спонсировать Украину оружием Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Самый большой враг Киева в Европе — усталость от Украины. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, призвав продолжать спонсировать Киев.

«Помимо российской армии, самым большим врагом украинцев в конфликте является „усталость от Украины“. Это истощение остального мира, и особенно сторонников Украины, в том, чтобы убедиться, что они победят», — передает слова Бориса Джонсона CNN . Однако он отметил, что следует продолжать поддерживать Украину.

Также Джонсон поддержал решение президента США Джо Байдена поставить Киеву кассетные боеприпасы. Это было сделано потому, что у Киева заканчивается оружие, передает RT. Ранее Великобритания осудила поставки такого типа бомб. Также страна входит в список государств, которые подписали международную конвенцию о запрете кассетных боеприпасов. В этот список не вошли Россия, США и Украина.

Когда Джонсон был премьер-министром Великобритании, он активно поддерживал Украину. Также он установил тесные отношения с ее президентом Владимиром Зеленским. Во время противостояния Украины и России Джонсон был первым европейским лидером, который предложил спонсировать Киев. Однако в 2022 году Джонсон потерял свой пост из-за его реакцией на кризис с коронавирусом в Великобритании.

Ранее страны G7 на саммите НАТО согласовали гарантии безопасности по Украине. Они являются переходным этапом ко вступлению страны в альянс. Однако, если Украина проиграет России, то страна не станет членом НАТО, передает RT.