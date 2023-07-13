Самый большой враг Киева в Европе — усталость от Украины. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, призвав продолжать спонсировать Киев.
«Помимо российской армии, самым большим врагом украинцев в конфликте является „усталость от Украины“. Это истощение остального мира, и особенно сторонников Украины, в том, чтобы убедиться, что они победят», — передает слова Бориса Джонсона CNN. Однако он отметил, что следует продолжать поддерживать Украину.
Также Джонсон поддержал решение президента США Джо Байдена поставить Киеву кассетные боеприпасы. Это было сделано потому, что у Киева заканчивается оружие, передает RT. Ранее Великобритания осудила поставки такого типа бомб. Также страна входит в список государств, которые подписали международную конвенцию о запрете кассетных боеприпасов. В этот список не вошли Россия, США и Украина.
Когда Джонсон был премьер-министром Великобритании, он активно поддерживал Украину. Также он установил тесные отношения с ее президентом Владимиром Зеленским. Во время противостояния Украины и России Джонсон был первым европейским лидером, который предложил спонсировать Киев. Однако в 2022 году Джонсон потерял свой пост из-за его реакцией на кризис с коронавирусом в Великобритании.
Ранее страны G7 на саммите НАТО согласовали гарантии безопасности по Украине. Они являются переходным этапом ко вступлению страны в альянс. Однако, если Украина проиграет России, то страна не станет членом НАТО, передает RT.
Самый большой враг Киева в Европе — усталость от Украины. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, призвав продолжать спонсировать Киев. «Помимо российской армии, самым большим врагом украинцев в конфликте является „усталость от Украины“. Это истощение остального мира, и особенно сторонников Украины, в том, чтобы убедиться, что они победят», — передает слова Бориса Джонсона CNN. Однако он отметил, что следует продолжать поддерживать Украину. Также Джонсон поддержал решение президента США Джо Байдена поставить Киеву кассетные боеприпасы. Это было сделано потому, что у Киева заканчивается оружие, передает RT. Ранее Великобритания осудила поставки такого типа бомб. Также страна входит в список государств, которые подписали международную конвенцию о запрете кассетных боеприпасов. В этот список не вошли Россия, США и Украина. Когда Джонсон был премьер-министром Великобритании, он активно поддерживал Украину. Также он установил тесные отношения с ее президентом Владимиром Зеленским. Во время противостояния Украины и России Джонсон был первым европейским лидером, который предложил спонсировать Киев. Однако в 2022 году Джонсон потерял свой пост из-за его реакцией на кризис с коронавирусом в Великобритании. Ранее страны G7 на саммите НАТО согласовали гарантии безопасности по Украине. Они являются переходным этапом ко вступлению страны в альянс. Однако, если Украина проиграет России, то страна не станет членом НАТО, передает RT.