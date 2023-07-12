12 июля 2023

В Киеве испугались ответной реакции РФ на кассетные боеприпасы

Украинский аналитик Стариков: в Киеве побоялись ответных действий РФ на кассетные боеприпасы
© Служба новостей «URA.RU»
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Боеприпас. сша. stock, нато, снаряд, сша, боеприпас, заряд, stock, 155мм, кассетный
От американских кассетных боеприпасов не будет ничего радостного, заявил аналитик Фото:

От поставок на Украину американских кассетных боеприпасов не будет ничего радостного. Это станет для России сигналом на возможность их использования, но только намного более мощных, заявил украинский военный эксперт Олег Стариков.

«У них [России] такое количество боеприпасов, я сейчас посмотрел номенклатуру их вооружений, именно кассетных боеприпасов, там такое, что — это все же упадет на голову наших военных. Это же не только мы будем применять по противнику, оно же прилетит и назад», — отметил аналитик. Его интервью опубликовано на YouTube.

По информации Старикова, в России за год выпускаются около миллионов снарядов. Все они будут направлены на Вооруженные силы Украины (ВСУ). К тому же, боевые характеристики российских кассетных снарядов в разы выше, чем американских. Они могут уничтожить не только личный состав, но и военную технику ВСУ.

Ранее французский политик Дюпон-Эньян заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет увидеть Запад в огне и крови. Поэтому Франция не должна допустить вступления Украины в НАТО.

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От поставок на Украину американских кассетных боеприпасов не будет ничего радостного. Это станет для России сигналом на возможность их использования, но только намного более мощных, заявил украинский военный эксперт Олег Стариков. «У них [России] такое количество боеприпасов, я сейчас посмотрел номенклатуру их вооружений, именно кассетных боеприпасов, там такое, что — это все же упадет на голову наших военных. Это же не только мы будем применять по противнику, оно же прилетит и назад», — отметил аналитик. Его интервью опубликовано на YouTube. По информации Старикова, в России за год выпускаются около миллионов снарядов. Все они будут направлены на Вооруженные силы Украины (ВСУ). К тому же, боевые характеристики российских кассетных снарядов в разы выше, чем американских. Они могут уничтожить не только личный состав, но и военную технику ВСУ. Ранее французский политик Дюпон-Эньян заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет увидеть Запад в огне и крови. Поэтому Франция не должна допустить вступления Украины в НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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