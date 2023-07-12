NYT: Зеленский угрожал не прийти на первое заседание НАТО

13 июля 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

Зеленского возмутила отсрочка вступления Украины в НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО, возмутившись отказом принять Украину в альянс в ближайшее время. Об этом сообщил американский чиновник. «Во вторник вечером Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО. Он был возмущен тем, что НАТО поставило условия даже для приглашения Украины подать заявку на членство», — передает словам чиновника американская газета New York Times. Собеседник издания отметил, что уже на следующий день украинский лидер смягчил свои публичные высказывания. Ранее сообщалось, что Зеленский разозлил представителей США на саммите НАТО. Он отчитал лидеров стран альянса за то, что те не могут назвать точные сроки вступления Украины в НАТО, передает «Царьград». Позже украинский лидер заявил, что не готов менять территории своей страны на членство в альянсе ни при каких условия, передает телеканал 360.

Президент Украины Владимир Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО, возмутившись отказом принять Украину в альянс в ближайшее время. Об этом сообщил американский чиновник. «Во вторник вечером Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО. Он был возмущен тем, что НАТО поставило условия даже для приглашения Украины подать заявку на членство», — передает словам чиновника американская газета New York Times. Собеседник издания отметил, что уже на следующий день украинский лидер смягчил свои публичные высказывания. Ранее сообщалось, что Зеленский разозлил представителей США на саммите НАТО. Он отчитал лидеров стран альянса за то, что те не могут назвать точные сроки вступления Украины в НАТО, передает «Царьград». Позже украинский лидер заявил, что не готов менять территории своей страны на членство в альянсе ни при каких условия, передает телеканал 360.