12 июля 2023

В США назвали одно из последствий вступления Украины в НАТО

Кеннеди: вступление Украины в НАТО приведет к открытой войне с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, сша, америка, флаг сша, бостон
В США заявили, что принятие Украины в НАТО — это провокация Фото:

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает против того, чтобы Украину приняли в НАТО, считая это дорогой к открытой войне с Россией. Об этом заявили в пресс-службе политика.

«Господин Кеннеди выступает против принятия Украины в НАТО. Это провокация и дорога к прямой войне с Россией», — сообщили РИА Новости в пресс-службе. По мнению Кеннеди, на данный момент нужно работать над деэскалацией конфликта, чтобы добиться «мира путем переговоров».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал абсурдом неопределенность НАТО в приглашении Киева в альянс. Из-за критики лидеры стран НАТО призвали Зеленского остыть. Несмотря на то, что члены альянса решили не брать в свои ряды Зеленского, президент Украины выразил надежду, что это решение обязательно изменится.

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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает против того, чтобы Украину приняли в НАТО, считая это дорогой к открытой войне с Россией. Об этом заявили в пресс-службе политика. «Господин Кеннеди выступает против принятия Украины в НАТО. Это провокация и дорога к прямой войне с Россией», — сообщили РИА Новости в пресс-службе. По мнению Кеннеди, на данный момент нужно работать над деэскалацией конфликта, чтобы добиться «мира путем переговоров». Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал абсурдом неопределенность НАТО в приглашении Киева в альянс. Из-за критики лидеры стран НАТО призвали Зеленского остыть. Несмотря на то, что члены альянса решили не брать в свои ряды Зеленского, президент Украины выразил надежду, что это решение обязательно изменится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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