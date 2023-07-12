В США назвали одно из последствий вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает против того, чтобы Украину приняли в НАТО, считая это дорогой к открытой войне с Россией. Об этом заявили в пресс-службе политика.
«Господин Кеннеди выступает против принятия Украины в НАТО. Это провокация и дорога к прямой войне с Россией», — сообщили РИА Новости в пресс-службе. По мнению Кеннеди, на данный момент нужно работать над деэскалацией конфликта, чтобы добиться «мира путем переговоров».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал абсурдом неопределенность НАТО в приглашении Киева в альянс. Из-за критики лидеры стран НАТО призвали Зеленского остыть. Несмотря на то, что члены альянса решили не брать в свои ряды Зеленского, президент Украины выразил надежду, что это решение обязательно изменится.
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