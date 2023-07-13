Подразделения ЧВК «Вагнер» уходят из полевых лагерей (архивное фото)
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Отряды ЧВК «Вагнер» начали покидать полевые лагеря. Они движутся в стороны Москвы в сопровождении полиции. Об этом сообщил военкор Александр Коц.
«ЧВК „Вагнер“, похоже, начала передислокацию из полевых лагерей. Длинная колонна без тяжелой техники движется по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции», — написал Александр Коц в своем telegram-канале. Он также отметил, что в колонне с техникой едут автобусы с белорусскими номерами. По информации Коца, это может означать, что подразделения ЧВК «Вагнер» прибудут в Белоруссию.
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