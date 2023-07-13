Военкор Коц: ЧВК «Вагнер» покидает полевые лагеря. Видео

13 июля 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Подразделения ЧВК «Вагнер» уходят из полевых лагерей (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Отряды ЧВК «Вагнер» начали покидать полевые лагеря. Они движутся в стороны Москвы в сопровождении полиции. Об этом сообщил военкор Александр Коц. «ЧВК „Вагнер“, похоже, начала передислокацию из полевых лагерей. Длинная колонна без тяжелой техники движется по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции», — написал Александр Коц в своем telegram-канале. Он также отметил, что в колонне с техникой едут автобусы с белорусскими номерами. По информации Коца, это может означать, что подразделения ЧВК «Вагнер» прибудут в Белоруссию.

Отряды ЧВК «Вагнер» начали покидать полевые лагеря. Они движутся в стороны Москвы в сопровождении полиции. Об этом сообщил военкор Александр Коц. «ЧВК „Вагнер“, похоже, начала передислокацию из полевых лагерей. Длинная колонна без тяжелой техники движется по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции», — написал Александр Коц в своем telegram-канале. Он также отметил, что в колонне с техникой едут автобусы с белорусскими номерами. По информации Коца, это может означать, что подразделения ЧВК «Вагнер» прибудут в Белоруссию.