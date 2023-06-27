Предполагаемый самолет Пригожина приземлился в Белоруссии. Скрин

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Пригожин, скорее всего, приземлился в Белоруссии Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Самолет бизнесмена Евгения Пригожина приземлился в Белоруссии. Вероятно, предприниматель вылетел на бизнес-джете Embraer Legacy 600 из Ростова-на-Дону. Информация была проверена через сервис Flightradar, на котором отслеживаются авиаперелеты.

«Бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 вылетел из Ростова-на-Дону и совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском», — сообщает проект «Беларускі Гаюн» в своем telegram-канале. Не удается установить, кто находился на борту. Однако с 2019 года это самолет находится под санкциями Запада из-за того, что связан с Пригожиным.

Мятеж Пригожина закончился 24 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что бизнесмену будет гарантирован отход в Белоруссию.

Полет Пригожина в Белоруссию
Линия полета самолета с, предположительно, Пригожиным на борту
Фото:

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Самолет бизнесмена Евгения Пригожина приземлился в Белоруссии. Вероятно, предприниматель вылетел на бизнес-джете Embraer Legacy 600 из Ростова-на-Дону. Информация была проверена через сервис Flightradar, на котором отслеживаются авиаперелеты. «Бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795 вылетел из Ростова-на-Дону и совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском», — сообщает проект «Беларускі Гаюн» в своем telegram-канале. Не удается установить, кто находился на борту. Однако с 2019 года это самолет находится под санкциями Запада из-за того, что связан с Пригожиным. Мятеж Пригожина закончился 24 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что бизнесмену будет гарантирован отход в Белоруссию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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