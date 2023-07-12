12 июля 2023

В Пермском крае умер пожарный, спасший сотни жизней

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
Пожарный является достойным примером для коллег из округа, заявил Ринат Хаертдинов Фото:

В Нытве (Пермский край) скончался пожарный Владимир Скакун, который посвятил жизнь карьере пожарного и спас сотни жизней. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов.

«Представитель славной династии пожарных, Владимир Ильич был и останется для огнеборцев нашего округа достойным примером. Его трудовой путь — это именно тот случай, когда человек занимал свое место и трудился не ради работы, а ради результата. И результат этот — сотни спасенных жизней наших земляков!» — написал Хаертдинов.

Владимир Скакун мечтал спасать людей с детства. Закончив медучилище в 21 год, он возглавил Новоильинскую больницу, а позже пошел в пожарные по стопам своего отца. Сначала он работал водителем первого класса, а позже дослужился до исполняющего обязанности начальника пожарной части. Его опыт оказания доврачебной помощи позволил спасти множество жизней. Вслед за Владимиром Скакуном на службу в пожарную охрану поступил его сын Дмитрий, который трудится в должности начальника 21 отряда федеральной противопожарной службы по Пермскому краю.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нытве (Пермский край) скончался пожарный Владимир Скакун, который посвятил жизнь карьере пожарного и спас сотни жизней. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов. «Представитель славной династии пожарных, Владимир Ильич был и останется для огнеборцев нашего округа достойным примером. Его трудовой путь — это именно тот случай, когда человек занимал свое место и трудился не ради работы, а ради результата. И результат этот — сотни спасенных жизней наших земляков!» — написал Хаертдинов. Владимир Скакун мечтал спасать людей с детства. Закончив медучилище в 21 год, он возглавил Новоильинскую больницу, а позже пошел в пожарные по стопам своего отца. Сначала он работал водителем первого класса, а позже дослужился до исполняющего обязанности начальника пожарной части. Его опыт оказания доврачебной помощи позволил спасти множество жизней. Вслед за Владимиром Скакуном на службу в пожарную охрану поступил его сын Дмитрий, который трудится в должности начальника 21 отряда федеральной противопожарной службы по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...