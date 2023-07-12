В Пермском крае умер пожарный, спасший сотни жизней

13 июля 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

Пожарный является достойным примером для коллег из округа, заявил Ринат Хаертдинов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нытве (Пермский край) скончался пожарный Владимир Скакун, который посвятил жизнь карьере пожарного и спас сотни жизней. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов. «Представитель славной династии пожарных, Владимир Ильич был и останется для огнеборцев нашего округа достойным примером. Его трудовой путь — это именно тот случай, когда человек занимал свое место и трудился не ради работы, а ради результата. И результат этот — сотни спасенных жизней наших земляков!» — написал Хаертдинов. Владимир Скакун мечтал спасать людей с детства. Закончив медучилище в 21 год, он возглавил Новоильинскую больницу, а позже пошел в пожарные по стопам своего отца. Сначала он работал водителем первого класса, а позже дослужился до исполняющего обязанности начальника пожарной части. Его опыт оказания доврачебной помощи позволил спасти множество жизней. Вслед за Владимиром Скакуном на службу в пожарную охрану поступил его сын Дмитрий, который трудится в должности начальника 21 отряда федеральной противопожарной службы по Пермскому краю.

В Нытве (Пермский край) скончался пожарный Владимир Скакун, который посвятил жизнь карьере пожарного и спас сотни жизней. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов. «Представитель славной династии пожарных, Владимир Ильич был и останется для огнеборцев нашего округа достойным примером. Его трудовой путь — это именно тот случай, когда человек занимал свое место и трудился не ради работы, а ради результата. И результат этот — сотни спасенных жизней наших земляков!» — написал Хаертдинов. Владимир Скакун мечтал спасать людей с детства. Закончив медучилище в 21 год, он возглавил Новоильинскую больницу, а позже пошел в пожарные по стопам своего отца. Сначала он работал водителем первого класса, а позже дослужился до исполняющего обязанности начальника пожарной части. Его опыт оказания доврачебной помощи позволил спасти множество жизней. Вслед за Владимиром Скакуном на службу в пожарную охрану поступил его сын Дмитрий, который трудится в должности начальника 21 отряда федеральной противопожарной службы по Пермскому краю.